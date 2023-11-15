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لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات طريق الحرة شمال مكة المكرمة

شلالات
أمطار
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مذهل لتدفق الشلالات على طريق الحرة شمال مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

أمطار غزيرة وسيول وشلالاتاضافة اعلان

 
وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة، حالة من التقلبات الجوية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

حالة مطرية على جدة


وأوضح المركز أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات، “العاصمة المقدسة العرضيات وجدة والليث والكامل وخليص والخرمة والمويه ورنية وتربة “.
أمطار غزيرة وسيول
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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