الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد مطاردة مثيرة.. تصرف ذكي من ثعلب أنقذه من كلبي صيد في اللحظة الأخيرة

مطاردة
ثعلب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أظهر  مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، مطاردة مثيرة لكلبي صيد لثعلب في الصحراء.

مطاردة ثعلب في الصحراء:


وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فقد ظهر شخص يقود سيارته ويتابع مطاردة الكلبين للثعلب الذي استطاع الهروب بعدما دخوله إلى ما يشبه نفق داخل ماسورة.اضافة اعلان
كما يظهر الفيديو عملية ركض متواصلة من الكلبين وراء الثعلب، الذي تمكن بذكائه من الإفلات منهما.
وحظي مقطع الفيديو بحالة من التفاعل على مواقع التواصل،  حيث علق أحد النشطاء قائلا: اللي يطلقون السلق على الحصيني وش يبون".

ثعلب يهرب من كلب صيد بطريقة ماكرة:


وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لثعلب تمكن من الهرب من كلب صيد ضخم بطريقة ماكرة.
وظهر الثعلب في المقطع، مستلقيا على الأرض وتظاهر بالموت ولم يحرك ساكناً، حتى تركه الكلب.
وفجأة هم الثعلب بالفرار والهرب من الموقع بسرعة فائقة، وبالفعل تمكن من الفرار من الكلب الضخم.

اقرأ أيضا

كأنها في سباق.. مشهد طريف لأغنام تمارس السباحة في أحد الأودية بالمملكة

فيديو.. مشاجرة بالأسلحة النارية أمام مركز شرطة في بغداد دون تدخل الأمن

شاهد.. سيول الأحساء تخترق النفود بعد الأمطار الغزيرة

لحظة مؤثرة.. وفاة إمام مسجد أثناء الركوع بصلاة الفجر في أحد مساجد إندونيسيا

فيديو جديد يوثق سقوط الأسماك من السماء على السكان في إيران

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook