بعد مطاردة مثيرة.. تصرف ذكي من ثعلب أنقذه من كلبي صيد في اللحظة الأخيرة

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، مطاردة مثيرة لكلبي صيد لثعلب في الصحراء.



مطاردة ثعلب في الصحراء:

ثعلب يهرب من كلب صيد بطريقة ماكرة:

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فقد ظهر شخص يقود سيارته ويتابع مطاردة الكلبين للثعلب الذي استطاع الهروب بعدما دخوله إلى ما يشبه نفق داخل ماسورة.كما يظهر الفيديو عملية ركض متواصلة من الكلبين وراء الثعلب، الذي تمكن بذكائه من الإفلات منهما.وحظي مقطع الفيديو بحالة من التفاعل على مواقع التواصل، حيث علق أحد النشطاء قائلا: اللي يطلقون السلق على الحصيني وش يبون".وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لثعلب تمكن من الهرب من كلب صيد ضخم بطريقة ماكرة.وظهر الثعلب في المقطع، مستلقيا على الأرض وتظاهر بالموت ولم يحرك ساكناً، حتى تركه الكلب.وفجأة هم الثعلب بالفرار والهرب من الموقع بسرعة فائقة، وبالفعل تمكن من الفرار من الكلب الضخم.