روعة المنظر لعودة الحياة الفطرية لبراري المملكة بعد هطول الأمطار (فيديو)

عودة الحياة الفطرية لبراري المملكة اضافة اعلان



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



الغزلان في الصمان 😍

جمال المنظر لعودة الحياة الفطرية لبراري المملكة 👌 #محمية_الملك_عبدالعزيز_الملكية

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. pic.twitter.com/zX9t7IxWpI — طقس (@tqqs) December 18, 2023

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء وروعة المنظر لعودة الحياة الفطرية لبراري المملكة بعد هطول الأمطار.ووثق مقطع فيديو نشره حساب طقس في منصة إكس "تويتر سابقا"، انتشار العشب والكلاء والحيوانات الفطرية كالغزلان في براري المملكة بعد الحالة المطرية خلال الأيام الماضية.وشهدت معظم المناطق خلال الأسابيع الماضية حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.