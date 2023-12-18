الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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روعة المنظر لعودة الحياة الفطرية لبراري المملكة بعد هطول الأمطار (فيديو)

غزلان
براري المملكة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء وروعة المنظر لعودة الحياة الفطرية لبراري المملكة بعد هطول الأمطار.

عودة الحياة الفطرية لبراري المملكةاضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو نشره حساب طقس في منصة إكس "تويتر سابقا"،  انتشار العشب والكلاء والحيوانات الفطرية كالغزلان في براري المملكة بعد الحالة المطرية خلال الأيام الماضية.
وشهدت معظم المناطق خلال الأسابيع الماضية حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.


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