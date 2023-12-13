الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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شاهد.. جريان سيول الحريضة في تهامة عسير

سيول الحريضة
سيول الحريضة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيول الحريضة في تهامة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

سيول تهامة عسيراضافة اعلان


ووثق المقطع، مشاهد جميلة تأسر القلوب لجريان سيول الحريضة بتهامة عسير بعد الحالة المطرية الغزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أمطار رعدية


كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان مصحوبة برياح نشطة, ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والمرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

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