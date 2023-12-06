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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على القريات

امطار القريات
أمطار القريات
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء محافظة القريات بمنطقة الجوف.

أمطار غزيرة على القرياتاضافة اعلان


ووثق المقطع، أجواء ماطرة على أحياء محافظ القريات، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس– بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومائج باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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