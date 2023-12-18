خطة لحفظ كتاب الله خلال عامين .. مشهد مبهج لأفارقة أتمّوا ربع القرآن

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وثق مقطع فيديو عدد من الأفارقة يتلون ويحفظون كتاب الله في أحد المساجد، كما يتعلم هؤلاء الأفارقة العقيدة بالطريقة الصحيحة.





حفظ القرآن الكريم كاملا: اضافة اعلان



أطفال يأسرون القلوب بجمال صوتهم







قريبا ينتهي هذه الجماعة من هذا الجزء.



المتقدمون هم من حفظوا ثمانية أجزاء- والحمد لله - ثم سبعة فستة وخمسة.



الهدف حفظ القرآن كاملا خلال سنتين بإذن الله. الإسلام بخير ما دام أطفالنا وشبابنا يقبلون على حفظ القرآن وتعليم العقيدة الصحيحة. #حلقة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه.قريبا ينتهي هذه الجماعة من هذا الجزء.المتقدمون هم من حفظوا ثمانية أجزاء- والحمد لله - ثم سبعة فستة وخمسة.الهدف حفظ القرآن كاملا خلال سنتين بإذن الله. pic.twitter.com/KD374sRKzV December 17, 2023





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وبحسب ما نشره أحد النشطاء الأفارقة، فإن هناك خطة ومنهجا أن ينتهي هؤلاء الطلاب من حفظ القرآن الكريم كاملا خلال سنتين.وتداول مغردون العديد من الفيديوهات التي يكون أبطالها أطفال وشباب أفارقة يقبلون على حفظ القرآن الكريم وتلاوة آياته وتدبر معانيه.في وقت سابق، تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله طفل إفريقي وهو يقرأ ويرتل القرآن الكريم بصوت يأسر القلوب من جماله وحسن تنظيمه.وخلال الفيديو، يظهر الطفل واقفًا ويقرأ آيات القرآن بإتقان شديد، كما يكشف الفيديو عن براعة الطفل في معرفة أماكن الوقوف وأحكام التلاوة وغيرها.وفي وقت سابق، تداول مغردون فيديو لطفل في عمر الـ 12 تقريبًا يقرأ القرآن الكريم بصوت عذب يأسر القلوب.وأظهر المقطع، الطفل يقرأ القرآن بخشوع وإتقان لأحكام التلاوة، وتفاعل المغردون مع المقطع، وأثنوا على حسن التلاوة.وأشاد متداولو المقطع، بحسن تربية الطفل، وحرص والديه على تعليمه القرآن الكريم، في هذه السن الصغيرة.وأكد المغردون على أهمية حرص الوالدين على تعليم الأطفال القرآن الكريم في سنوات حياتهم الأولى، ليكون حافظًا ومعينًا لهم في حياتهم.