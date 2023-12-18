خطة لحفظ كتاب الله خلال عامين .. مشهد مبهج لأفارقة أتمّوا ربع القرآن

أ أ
وثق مقطع فيديو عدد من الأفارقة يتلون ويحفظون كتاب الله في أحد المساجد، كما يتعلم هؤلاء الأفارقة العقيدة بالطريقة الصحيحة.
حفظ القرآن الكريم كاملا:
اضافة اعلان
وبحسب ما نشره أحد النشطاء الأفارقة، فإن هناك خطة ومنهجا أن ينتهي هؤلاء الطلاب من حفظ القرآن الكريم كاملا خلال سنتين.
وتداول مغردون العديد من الفيديوهات التي يكون أبطالها أطفال وشباب أفارقة يقبلون على حفظ القرآن الكريم وتلاوة آياته وتدبر معانيه.
في وقت سابق، تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله طفل إفريقي وهو يقرأ ويرتل القرآن الكريم بصوت يأسر القلوب من جماله وحسن تنظيمه.
وخلال الفيديو، يظهر الطفل واقفًا ويقرأ آيات القرآن بإتقان شديد، كما يكشف الفيديو عن براعة الطفل في معرفة أماكن الوقوف وأحكام التلاوة وغيرها.
أطفال يأسرون القلوب بجمال صوتهم
وفي وقت سابق، تداول مغردون فيديو لطفل في عمر الـ 12 تقريبًا يقرأ القرآن الكريم بصوت عذب يأسر القلوب.
وأظهر المقطع، الطفل يقرأ القرآن بخشوع وإتقان لأحكام التلاوة، وتفاعل المغردون مع المقطع، وأثنوا على حسن التلاوة.
وأشاد متداولو المقطع، بحسن تربية الطفل، وحرص والديه على تعليمه القرآن الكريم، في هذه السن الصغيرة.
وأكد المغردون على أهمية حرص الوالدين على تعليم الأطفال القرآن الكريم في سنوات حياتهم الأولى، ليكون حافظًا ومعينًا لهم في حياتهم.
الإسلام بخير ما دام أطفالنا وشبابنا يقبلون على حفظ القرآن وتعليم العقيدة الصحيحة. #حلقة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه.— يحيى آدم سانوغو🇨🇮 (@SANOGO_yahaya) December 17, 2023
قريبا ينتهي هذه الجماعة من هذا الجزء.
المتقدمون هم من حفظوا ثمانية أجزاء- والحمد لله - ثم سبعة فستة وخمسة.
الهدف حفظ القرآن كاملا خلال سنتين بإذن الله. pic.twitter.com/KD374sRKzV
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)