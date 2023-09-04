حرق عشرات السيارات في السويد احتجاجا على إهانة المصحف

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وثق مقطع فيديو حرق عشرات السيارات في السويد في خطوة احتجاجية على إهانة وحرق نسخ من القرآن الكريم.





حرق السيارات:



المتطرف العراقي:



ويظهر الفيديو تجمع العديد من الأشخاص بينما يتم إشعال النار في العديد من السيارات تعبيرا عن الغضب.وفيما يبدو أن تلك الخطوة الاحتجاجية جاءت كردة فعل انتقامية على ما قام به المتطرف العراقي من حرق المصحف الشريف.قدم المهاجر العراقي سلوان موميكا على حرق نسخة من المصحف الشريف في مدينة مالمو السويدية، وحاول أحد الأشخاص منعه من فعل ذلك قبل أن تعتقله الشرطة.وذكرت قناة "SVT" التليفزيونية أن سلوان موميكا أحرق المصحف الشريف في شارع فيرنهيمستورغيت بمدينة مالمو، خلال مظاهرة أقامها أمس الأحد، وحاول رجل إيقافه عن حرق نسخة القرآن، لكن الشرطة اعتقلته.وكان اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا قد أثار موجة غضب واسعة على مستوى العديد من الدول والمنظمات الإسلامية، كما لا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم، بعد إقدامه على جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم أمام تجمعات نظمها في ستوكهولم.وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي تلك الدول في أكثر من بلد عربي