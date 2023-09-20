أمطار غزيرة وبرد على السيل الصغير شمال الطائف

أمطار غزيرة وبرد اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



أمطار مع برد على السيل الصغير شمال #الطائف

الأربعاء ٥ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

عبر : @1984_asd pic.twitter.com/v9MIFhvOOy — FAHAD (@FAHAD_1322) September 20, 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد على السيل الصغير شمال الطائف بمنطقة مكة المكرمة.وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وتساقط للبرد على السيل الصغير بالطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة.تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.