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بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شرق الكامل بمكة المكرمة

أمطار وسيول شرق الكامل
أمطار وسيول شرق الكامل
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في حرة العياب شرق محافظة الكامل شمال مكة المكرمة.

أمطار غزيرة وسيول شرق الكاملاضافة اعلان


ووثقت مقاطع فيديو أجواء ماطرة وجريان وتدفق السيول على طرق حرة العياب شرق الكامل، بمنطقة مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج و يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.


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