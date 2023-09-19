بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شرق الكامل بمكة المكرمة

أمطار غزيرة وسيول شرق الكامل اضافة اعلان



حركة الرياح السطحية



أمطار وخيرات على حرة العياب شرق محافظة #الكامل شمال #مكة_المكرمة

الإثنين ٣ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

رصد : مروان السلمي

عبر : @ksa201326 pic.twitter.com/sy7uQVaDcP — FAHAD (@FAHAD_1322) September 18, 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في حرة العياب شرق محافظة الكامل شمال مكة المكرمة.ووثقت مقاطع فيديو أجواء ماطرة وجريان وتدفق السيول على طرق حرة العياب شرق الكامل، بمنطقة مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج و يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.