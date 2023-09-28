أشجار رعدية.. شاهد ماذا فعلت البروق في سماء مكة؟

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وسط توقعات بتراجع الحالة المطرية، شهدت سماء مكة عواصف مطرية وبروقًا وصواعق مختلفة، تشكلت بشكل مخيف كأنها أشجار رعدية في الأفق من الأرض إلى السماء. اضافة اعلان





بروق قوية في سماء مكة



أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت سماء مكة حالة من البرق والعصف المطري، مع رياح نشطة مصحوبة بتساقط حبات البرد.وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بصواعق وبروق على مكة وأجزاء من المنطقة الغربية.وأضاف أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.