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شاهد.. أمطار غزيرة وصواعق تضيء سماء جازان

صاعقة جازان
صاعقة في جازان
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حالة من التقلبات الجوية على أحياء منطقة جازان.

أمطار وصواعق

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ووثق المقطع، هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية أضاءت سماء جازان، في مشهد مذهل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة ونشاط للرياح السطحية.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة.
تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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