لتجنب المخاطر.. تحذير الأمهات من ثقب أذن أطفالهن في هذه السن

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تحرص كثير من الأمهات على ثقب أذن أطفالهن في سن صغيرة، وذلك من أجل وضع قرط ذهبي فيها، وهو إجراء عادة لا يتم مراعاة الاشتراطات الصحية فيه.

وحذرت الدكتورة تانيا إليوت، من نيويورك، في مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستجرام" من أن ثقب الأذن يمكن أن يكون له عواقب طويلة المدى إذا تم إجراؤه للأطفال في سن صغيرة جدًا.





الإصابة بالعدوى أو بحساسية النيكل



الممارسات الآمنة عند ثقب أذن الطفل



ويتثمل ذلك وفق تحذيرها في احتمالية الإصابة بالعدوى أو بحساسية النيكل.وأضافت: "إن ثقب أذن طفلك عندما يكون رضيعًا يمكن أن يؤدي إلى عدوى بكتيرية تتطلب مضادات حيوية، وخراريج وتلف أنسجة الأذن والغضاريف عند القيام بها بشكل غير صحيح"، خاصة مع بعض الأجهزة شائعة الاستخدام وعندما لا يتم اتباع بروتوكولات التعقيم الصحيحة".وأوضحت: "يمكن أن يحدث ذلك في أي عمر ولكن الأطفال الصغار الذين لديهم جهاز مناعي متطور هم الأكثر عرضة للإصابة. يعد ثقب الأذن أيضًا أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لحساسية النيكل، والتي يمكن أن تؤدي إلى طفح جلدي".ووفقًا لها، "بينما تتطور أجهزة المناعة لدى الأطفال ويتم ثقب الجلد، يقوم الجسم بتكوين استجابة مناعية. في المرة القادمة التي يتعرض فيها لأي شيء يحتوي على النيكل، يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي"، بحسب صحيفة "ذا صن".وأوصت بثقب أذن الطفل عندما يكونون في سن ما تكفي لرعايتهم لمنع العدوى، وفهم عدم لمس الأذنين أو لمسهما أثناء تعافيهما، وباستخدام أجهزة ومجوهرات خالية من النيكل.أما بالنسبة للعمر المثالي، فتنصح الدكتورة إليوت بثقب أذن الأطفال في عمر سبع سنوات فما فوق.وتوصي أن يتم الإجراء بواسطة متخصص طبي مثل ممرضة مدربة على ممارسات التنظيف والتعقيم الآمنة لتقليل مخاطر العدوى.العمر: تختلف التقاليد، ومع ذلك فمن المستحسن طبيًا الانتظار حتى يتمكن الأطفال من العناية بأنفسهم.مكان حسن السمعة: تأكد من اختيار مكان حسن السمعة مع ممارسات معقمة.تقنية الثقب: يوصى باستخدام تقنية ثقب الإبرة بدلاً من استخدام ثقب البندقية للأطفال لأنها تميل إلى تقليل خطر العدوى والتندب.الأقراط: اختاري الأقراط المصنوعة من مواد مضادة للحساسية، مثل الذهب عيار 14 أو 18 أو 24 قيراط. من غير المحتمل أن تسبب هذه الأنواع من المعادن رد فعل تحسسي. كما ينصح بتجنب النيكل.الرعاية اللاحقة: احتفظي بالأقراط لمدة أربعة إلى ستة أسابيع ونظفي المنطقة بمحلول ملحي مرتين يوميًا. حتى لو كان طفلك كبيرًا بما يكفي، لا تترك هذه المسؤولية بالكامل له.المراقبة: قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يلتئم الثقب تمامًا، لذا راقبي كلا الفصين وقومي بتغطية الثقب عند ممارسة الرياضة حتى تتجاوزي 6 أسابيع.