تقي من أمراض مميتة.. فوائد فواكه الخريف للأطفال

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تتميز فواكه فصل الخريف بغناها بمضادات الأكسدة وأبرزها فيتامين سي وفيتامين أ، وهو ما يساعد في تحسين صحة الطفل عند تقديمها إليه في النظام الغذائي. اضافة اعلان

ونتناول قائمة بفواكه فصل الخريف وأبرز فوائدها للطفل، وفقًا لموقع "Everydayhealth"





فوائد فواكه الخريف للأطفال

1 – التفاح



التفاح تحتوي التفاحة المتوسطة على ما يقرب من 4.8 جرام من الألياف، التي توجد بكثافة في القشرة، لذا يوصي خبراء التغذية بتركها بالقشرة.إضافًة إلى تركيز البوليفينول، هو أحد مضادات الأكسدة القوية.فضلًا عن احتواء التفاح على 10% من القيمة الغذائية اليومية لفيتامين سي، ما يسهم في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وتحسين صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر.2 – الكمثرىتمتاز الكمثرى على احتوائها على 5.5 جرامات من الألياف الغذائية، حيث تحتوي الكمثرى على 206 ملليجرام من البوتاسيوم أي حوالي 4% من القيمة اليومية.فضلًا عن احتوائه على 8 ملليجرامات من فيتامين سي، ينظم البوتاسيوم القلب ويحافظ على عمل العضلات والأعصاب بكفاءة عالية.3 - التوت البرييعتبر التوت البري الطازج خيارًا مغذيًا، حيث يحتوي نصف كوب من التوت البري المفروم على حوالي جرامين من الألياف، وهو ما يمثل حوالي 7% من القيمة اليومية.وإلي 7.5 ملليجرامات لكل نصف كوب، وهو ما يمثل 8.5% من فيتامين سي، ما يحسن من ضغط الدم والكوليسترول.إن الأنثوسيانين الذي يعطي هذه الفاكهة الحمراء الصغيرة لونها المميز قد يقلل من الإجهاد التأكسدي، الذي يرتبط بعدد من الأمراض، مثل مرض الزهايمر والسكري.4 – القرعيمتاز القرع بكونه غنيًا بكمية مرتفعة من البيتا كاروتين التي تصل إلى 5920 ميكروجرام في كوب واحد.يحول الجسم هذه الكمية إلى فيتامين أ، هي مفيدة للعين ولتقوية الجهاز المناعي، فضلًا عن فوائد هذا الفيتامين للقلب والرئتين والكليتين