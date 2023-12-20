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استشاري يحذر من خطورة الوجبات السريعة على صحة الأطفال

الوجبات السريعة
الوجبات السريعة
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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الوجبات السريعة على صحة الأطفال.

خطورة الوجبات السريعة على الأطفالاضافة اعلان


وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن وجبات المطاعم السريعة يومياً (جنك فوود) تؤثر على صحة الأطفال على المدى البعيد.
وأضاف أن من أضرار الوجبات السريعة على صحة الأطفال ما يلي:
- حدوث الضغط
- السكري
- أمراض شرايين القلب حتى مع المحافظة على الرياضة والأكل الصحي في باقي الأوقات.

في سياق متصل، حذر الخبراء من أن الأطعمة فائقة المعالجة (الوجبات السريعة)، تسبب الإدمان مثل النيكوتين أو الكوكايين أو الهيروين.
وأظهر تحليل جديد لـ 281 دراسة في 36 دولة مختلفة أن 14٪ من البالغين مدمنون على الوجبات السريعة، وفقًا للنتائج التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ).

وارتبط تناول النقانق، والآيس كريم، والبسكويت، والمشروبات الغازية، والحبوب السكرية –في السابق بالتدهور المعرفي، والسرطان، والاضطراب النفسي، وحتى الموت المبكر.

معايير الإدمان 


وقاد التحليل البروفيسور آشلي جيرهاردت من جامعة ميشيجان، الذي أنشأ سابقًا مقياس ييل للإدمان على الغذاء من خلال تطبيق نفس المعايير التي يستخدمها الخبراء لتشخيص إدمان المواد المخدرة.
وتشمل المعايير الاستهلاك المفرط الذي لا يمكن السيطرة عليه، والرغبة الشديدة، واستمرار تناول الطعام على الرغم من الآثار الصحية السلبية المحتملة.
وكتب جيرهاردت ومؤلفو الدراسة: "يبدو أن مزيج الكربوهيدرات المكررة والدهون الموجودة غالبًا في الأطعمة فائقة المعالجة له تأثير إضافي على أنظمة مكافأة الدماغ، أعلى من المغذيات الكبيرة وحدها، مما قد يزيد من احتمال الإدمان على هذه الأطعمة". 
وقال المؤلف كريس فان تولكين لصحيفة "الجارديان" في مقال حول الدراسة الجديدة: "إن العديد من الأطعمة فائقة المعالجة بالنسبة لكثير من الناس تسبب الإدمان. وعندما يعاني الناس من الإدمان على الطعام، فإن ذلك يكون دائمًا تقريبًا بسبب تلك المنتجات".

السبب غامض

ولكن السبب الدقيق وراء ذلك يظل لغزًا إلى حد كبير بالنسبة للخبراء، الذين يعتقد بعضهم أنه قد لا يكون مكونًا واحدًا هو الذي يجعل الناس يدمنون الحلوى أو البسكويت - على عكس النيكوتين الموجود في التبغ - بل موانع متعددة.
وتميل الأطعمة ذات المصادر الطبيعية إلى الاحتواء على المزيد من الكربوهيدرات أو المزيد من الدهون، لكن ليس مستويات عالية من كليهما، في حين أن الأطعمة فائقة المعالجة لديها مستويات أعلى بشكل غير متناسب من كليهما، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".
وإذا كانت التفاحة تحتوي على 55 سعرة حرارية من الكربوهيدرات وأقل من 2 سعرة حرارية من الدهون، فإن قطعة الشوكولاتة تحتوي على 237 سعرة حرارية من الكربوهيدرات و266 سعرة حرارية من الدهون.

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