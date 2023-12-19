الضباب يهدد الأطفال.. كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة؟

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من وقت إلى آخر، يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقاريره
اليومية عن حالة الطقس، بمشيئة الله تعالى، مزيدًا من الأجزاء المتقلبة، ومزيدًا
من الضباب الكثيف على بعض المناطق.
تأثر صحة الأطفال بالتقلبات الجوية والضبابوتشعر الأمهات بالخوف من التقلبات الجوية والضباب الذي
يصاحب فصل الشتاء، لأنها تجعلهم أكثر عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا، بسبب انخفاض
درجات الحرارة، ما جعلهم يبحثون عن تأثيرها على صحة الأطفال وكيفية وقايتهم منها.
ويؤثر الضباب بشكل كبير على الجهاز المناعي للطفل، إذ أنه يتسبب في تهيج الجهاز التنفسي، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي.
ويعتبر الأطفال من أكثر الفئات المتضررة الذين يتأثرون بالتقلبات الجوية والضباب؛ لضعف مناعتهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالحساسية والربو والجيوب الأنفية.
طرق حماية الأطفال من الضباب
ويمكن حماية الأطفال من تأثير الضباب وانخفاض درجات الحرارة المفاجئة التي تصاحب دخول فصل الشتاء، وتشمل ما يلي:
1 - ارتداء الملابس الثقيلة.
2 - تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات.
3 - الحفاظ على رطوبة الجسم باستهلاك المشروبات العشبية والعصائر.
4 - شرب الماء بشكل منتظم.
5 - استخدام بخاخات الأنف لتقليل الإفرازات.
6 - شرب الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.
7 - تغطية الأنف أثناء الخروج.
8 - إغلاق نوافذ المنازل.
9 - تناول الفواكه والخضراوات لتعزيز مناعة الطفل.
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