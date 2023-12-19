الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الضباب يهدد الأطفال.. كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة؟

كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة
التقلبات الجوية والضباب تجعل الأطفال أكثر عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

من وقت إلى آخر، يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقاريره اليومية عن حالة الطقس، بمشيئة الله تعالى، مزيدًا من الأجزاء المتقلبة، ومزيدًا من الضباب الكثيف على بعض المناطق.اضافة اعلان

تأثر صحة الأطفال بالتقلبات الجوية والضباب

وتشعر الأمهات بالخوف من التقلبات الجوية والضباب الذي يصاحب فصل الشتاء، لأنها تجعلهم أكثر عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا، بسبب انخفاض درجات الحرارة، ما جعلهم يبحثون عن تأثيرها على صحة الأطفال وكيفية وقايتهم منها.
ويؤثر الضباب بشكل كبير على الجهاز المناعي للطفل، إذ أنه يتسبب في تهيج الجهاز التنفسي، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي.
ويعتبر الأطفال من أكثر الفئات المتضررة الذين يتأثرون بالتقلبات الجوية والضباب؛ لضعف مناعتهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالحساسية والربو والجيوب الأنفية.

طرق حماية الأطفال من الضباب


ويمكن حماية الأطفال من تأثير الضباب وانخفاض درجات الحرارة المفاجئة التي تصاحب دخول فصل الشتاء، وتشمل ما يلي:
1 - ارتداء الملابس الثقيلة.
2 - تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات.
3 - الحفاظ على رطوبة الجسم باستهلاك المشروبات العشبية والعصائر.
4 - شرب الماء بشكل منتظم.
5 - استخدام بخاخات الأنف لتقليل الإفرازات.
6 - شرب الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.
7 - تغطية الأنف أثناء الخروج.
8 - إغلاق نوافذ المنازل.
9 - تناول الفواكه والخضراوات لتعزيز مناعة الطفل.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

كيف تحافظين على دفء طفلك خلال الشتاء؟

"أمانهم في مكانهم".. نشر ثقافة استخدام كراسي الأطفال بالمركبات

احذر.. "المقالب المخيفة" قد تؤدي بالطفل إلى فقدان النطق

ارتخاء الرقبة عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

أظهر حبك لطفلك في 10 خطوات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طفل رضيع 11:33 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

نصائح ومحاذير للأم مع تحميم الطفل في الشتاء

ألعاب الأطفال 7:32 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

دراسة حديثة تكشف تأثير الضوضاء على ذكاء الطفل

تنزيل 2:44 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أسباب الإمساك المزمن لدى الأطفال .. وأفضل طرق العلاج

أفضل 10 اطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال 7:39 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

منها السلمون والفاصوليا.. أفضل 10 أطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال

اقرأ أيضا

ألعاب الأطفال
7:32 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

دراسة حديثة تكشف تأثير الضوضاء على ذكاء الطفل

تسجيل - عن بعد - لاب توب - - - كمبيوتر
3:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

5 طرق تساعدك على التخلص من إدمان الإباحية.. البداية من هنا

تنزيل
2:44 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أسباب الإمساك المزمن لدى الأطفال .. وأفضل طرق العلاج

كن قدوة لأطفالك
9:19 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

كن قدوة لأطفالك في 10 خطوات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

إضافة مولود في حساب المواطن
5:28 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن خطوات إضافة مولود جديد للبرنامج

كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة
4:49 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الضباب يهدد الأطفال.. كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة؟

الحظر على واتساب
4:31 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

7 علامات لم تكن تعرفها تخبرك أن أحدهم قام بحظرك على واتساب

-الجوازات ..
3:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن التأخير في تجديد إقامة السائق

حساب المواطن
2:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن.. خطوات الاستعلام عن أهلية الدفعة 74 وشروط الحصول على الدعم

مواقيت الصلاة
1:16 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الثلاثاء 6 جمادى الآخرة.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة