منها السلمون والفاصوليا.. أفضل 10 أطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال

أ أ

تسهم الأطعمة الصحية في تعزيز الذكاء عند الأطفال بصورة ملحوظة بالإضافة إلى تحسين وظيفة الدماغ والذاكرة والتركيز.

وسنتعرف على أفضل 10 أطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال وكيفية تقديمها للطفل، وفقًا لموقع "كل يوم معلومة طبية". اضافة اعلان





أطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال



1- سمك السلمون





2- البيض





3- زبدة الفول السوداني





4- الحبوب الكاملة





5- الشوفان





6- التوت





7- الفاصوليا





8- الخضراوات الملونة





9- الحليب والزبادي





10- اللحم البقري الخالي من الدهون







تحتاج أجساد الأطفال المتنامية إلى العديد من أنواع المغذيات، وفي التالي نذكر لك أطعمة تعزز الذكاء عند الأطفال، وأفكار مختلفة لتقديمها لطفلك أو تضمينها في الوجبات المختلفة.الأسماك الدهنية مثل السلمون هي مصدر ممتاز لـلأوميجا 3 والأحماض الدهنية DHA و EPA، وكلاهما ضروري لنمو الدماغ ووظيفته، في الواقع، أظهرت الأبحاث الحديثة أيضًا أن الأشخاص الذين يحصلون على المزيد من هذه الأحماض الدهنية في نظامهم الغذائي يتميزون بالذكاء ويحسنون اختبارات المهارات العقلية.يعتبر سمك التونة أيضًا مصدر للأوميجا 3، ولكنه ليس مصدرًا غنيًا مثل سمك السلمون.أفكار لتقديم السلمون لطفلك- أعطي طفلك المزيد من سمك السلمون بدلًا من سندوتش التونة، اصنعي سلطة سمك السلمون للسندويشات، ويمكنك مزج السلمون بالمايونيز قليل الدسم أو الزبادي العادي، كما يمكنك إضافة الزبيب، أو الكرفس المفروم، والجزر بالإضافة إلى القليل من الخردل إذا كان طفلك يحب طعمه.- كما يمكنك أيضًا إضافة قطع السلمون المعلب إلى حساء البروكلي، فهذه الوجبة تُعتبر سهلة، وعادةً ما تكون منخفضة في الدهون والسعرات الحرارية.- يمكنك صنع فطائر سمك السلمون مع السبانخ.البيض معروف كمصدر بروتين عظيم لكن صفار البيض معبأ أيضًا بالكولين، مما يساعد على تطوير وتعزيز الذاكرة.أفكار لتقديم البيض لطفلكاجعلي طفلك يتناول المزيد من البيض عن طريق جعله جزء من الوجبة المدرسية، كما يمكنك تضمينه في العشاء مع الخبز المحمص والجبن.يُعتبر الفول السوداني وزبدة الفول السوداني مصدراً جيداً لفيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي الأغشية العصبية، بالإضافة إلى وجود الثيامين لمساعدة الدماغ والجهاز العصبي على استخدام الجلوكوز في إنتاج الطاقة.أفكار لتقديم زبدة الفول السوداني لطفلكاصنعي لطفلك شطيرة من زبدة الفول السوداني والموز، ويمكنك إضافة شرائح التفاح في زبدة الفول السوداني، كما يمكنك إضافة حفنة من السوداني على أطعمة مختلفة وتقديمها لطفلك.يحتاج الدماغ إلى إمدادات ثابتة من الجلوكوز، والحبوب الكاملة توفره بوفره، فالألياف تساعد على تنظيم إطلاق الجلوكوز في الجسم، كما تحتوي الحبوب الكاملة أيضًا على فيتامينات ب، وتعزز صحة الجهاز العصبي.أفكار لتقديم الحبوب الكاملة لطفلكحاولي التحول إلى خبز الحبوب الكاملة للسندويشات، كما يمكنك إضافة القمح الكامل لتناول العشاء مع التوت البري، أو الفشار قليل الدسم للحصول على وجبة خفيفة ممتعة.الشوفان هي واحدة من أكثر الحبوب المألوفة والمحبوبة للأطفال وهي حبوب مغذية للدماغ حيث يوفر الشوفان الطاقة أو وقود ممتاز للدماغ يحتاجه الأطفال صباحً عند الاستيقاظ.والشوفان غني بالألياف ويحافظ على تغذية دماغ الطفل طوال الصباح في المدرسة، كما أن الشوفان أيضا مصدر جيد لفيتامين (هـ) وفيتامين (ب) والبوتاسيوم والزنك، مما يجعل أجسادنا وعقولنا تعمل بكامل طاقتهاأفكار لتقديم الشوفان لطفلكأضيفي الشوفان إلى اللبن الساخن ثم قومي بإضافة شرائح التفاح والقرفة، أو الفواكه المجففة، أو اللوز وقليل من العسل والموز الطازج.يمكنك إضافة حفنة من الشوفان الجاف في العصائر لجعلها سميكة أو في الفطائر، والكعك.وجبة خفيفة يمكنك صنعها للأطفال:1 كوب من زبدة الفول السوداني، ½ كوب من العسل، كوب واحد من الشوفان الجاف، ½ كوب من مسحوق الحليب الجاف، ثم امزجي الخليط بيديك كما يمكنك شرائح التفاح أو الكمثرىالفراولة والكرز والتوت والتوت الأسود بشكل عام يحتون على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين ج والتي قد تساعد في الوقاية من السرطان.وقد أظهرت الدراسات تحسين الذاكرة عند تناول التوت والفراولة، كما أن بذور التوت هي أيضًا مصدر جيد للأوميجا 3.أفكار لتقديم التوت لطفلكأضيفي التوت إلى الزبادي أو الحبوب الساخنة أو الباردة، كما أن الفراولة والكرز والتوت والتوت الأسود يمكن اعتبارهم بديل للحلوى للأطفال.الفاصوليا تعتبر غذاء عقليًا ممتازًا لأنها تحتوي على الطاقة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف بالإضافة إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن، الفاصوليا أيضًا ترفع مستوى الطاقة والتفكير لدى الطفل لفترة طويلة.تحتوي الفاصوليا على المزيد من أحماض أوميجا 3 الدهنية أكثر من حبوب أخرى على وجه التحديد ALA ، آخر من أوميجا 3 مهم لنمو الدماغ ووظيفته ، كما يقول كريجر.الخضراوات ذات الألوان الغنية والعميقة تحتوي مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة وقوة خلايا الدماغ، وتعد أفضل مصادر: الطماطم والبطاطس الحلوة واليقطين والجزر والسبانخ.حاولي تضمين المزيد من الخضراوات الملونة في وجبات طفلك بأشكال مختلفة، لأنها أطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال.عند التفكير في أطعمة تزيد الذكاء عند الاطفال يجب التفكير في اللبن والزبادي، حيث تمتلئ منتجات الألبان بالبروتين وفيتامينات ب الضرورية لنمو أنسجة المخ، والناقلات العصبية، والأنزيمات.كما أن اللبن واللبن والزبادي يزودان الجسم أيضاً بكمية أكبر من البروتين والكربوهيدرات اللذان يعدان المصدر المفضل للطاقة للدماغ.تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى 10 أضعاف الجرعة الموصى بها من فيتامين د الذي يفيد النظام العصبي.الحديد هو معدن أساسي يساعد الأطفال على المحافظة على النشاط والتركيز في المدرسة، واللحم البقري هو واحد من أفضل مصادر امتصاص الحديد، كما يحتوي لحم البقر أيضًا على الزنك، مما يساعد في تعزيز الذاكرة.