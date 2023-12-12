الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة حديثة تكشف تأثير الضوضاء على ذكاء الطفل

ألعاب الأطفال
الطفل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت دراسة حديثة أن الضوضاء العالية تؤذي سمع الطفل حيث يمكن للأصوات العالية جدا، أن تسبب أضرارا فورية.

احذر هذه الأجهزة

اضافة اعلان

كما يمكن أن يؤدي استخدام أجهزة الاستماع الشخصية للموسيقى ومقاطع الفيديو والفصول الدراسية أيضا إلى حدوث ضرر إذا كانت صاخبة جدا.

والضوضاء البيئية، المعروفة أيضا باسم "التلوث الضوضائي"، تأتي من مصادر حولنا، وتشمل: حركة المرور على الطرق والطائرات والمطارات والقطارات، ويمكن أيضا أن تكون مصادر الضوضاء داخلية، مثل أجهزة التلفاز وغيرها.
ومن غير المرجح أن تسبب الضوضاء البيئية مشاكل في السمع مقارنة بالضوضاء العالية الصادرة عن الأجهزة والأنشطة الشخصية، مثل الحفلات الموسيقية. ومع ذلك، يمكن أن يكون للضوضاء البيئية آثار ضارة على تعلم الأطفال وسلوكهم ونومهم.

وبالمقارنة مع البالغين، قد يكون الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات الضوضاء لأنهم يستمرون في النمو والتطور. وقد يكون لديهم أيضا سيطرة أقل على المكان الذي يقضون فيه الوقت.

والأطفال الذين يعيشون في بيئات أقل ثراء هم أكثر عرضة للتعرض لمستويات أعلى من الضوضاء البيئية.

الضوضاء ومستوى تعليم الأطفال


ويمكن أن تؤثر الضوضاء البيئية على تعلم الأطفال، كما هو الحال في الفصول الدراسية الصاخبة جدا وأماكن رعاية الأطفال.

وقد تكون القراءة والتذكر والأداء الجيد في الاختبارات أمرا صعبا عندما يكون هناك الكثير من الضوضاء في الخلفية أو المحادثات الصاخبة.

اقرأ أيضا

عاجل.. إذا كان ابنك مدمنًا للسوشيال ميديا.. كيف تحافظ على صحته العقلية؟

قل ولا تقل.. كيف تتعامل مع الطفل الذي فقد أحد والديه؟

دراسة: الجلوس لوقت طويل أمام الشاشات يُعرّض الأطفال لمشاكل عقلية

منها السلمون والفاصوليا.. أفضل 10 أطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال

10 صعوبات تواجه العلاقات بين الإخوة غير الأشقاء.. إليك أفضل النصائح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنزيل 2:44 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أسباب الإمساك المزمن لدى الأطفال .. وأفضل طرق العلاج

أفضل 10 اطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال 7:39 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

منها السلمون والفاصوليا.. أفضل 10 أطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال

نوم الرضيع 5:55 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

دراسة: نوم الرضيع بجوار الأم أفضل لنموه

تناول الأطفال للحلويات 6:16 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

احذر .. حركة العين مؤشر على إصابة طفلك بالتوحد

اقرأ أيضا

تربية الاطفال
3:54 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

أصعب الأسئلة اليومية التي يطرحها الأطفال على آبائهم

فوائد الختان - طفل رضيع
12:03 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

7 مؤشرات تكشف أن الطفل يرضع جيدًا

السمنة والحمل
9:24 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

لكل امرأة تحلم بالأمومة.. هذه الحقائق عليك أن تعرفيها أولاً

نوم الرضيع
5:55 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

دراسة: نوم الرضيع بجوار الأم أفضل لنموه

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضبط مهربي مخدرات
8:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
7:31 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء

النيابة العامة - جديد
7:16 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع يطلق النار على حيوان

Screenshot_2023-12-12-17-53-58-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
7:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ ٣ أشخاص إثر حريق شب في شقة سكنية بجدة

غفر السواحل - الكويت - قارب - مركبة
6:12 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عبر البحر.. الكويت تعلن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من "الحشيش"

الدفاع-المدني
6:02 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر على 3 مناطق والدفاع المدني يدعو للحذر