أسباب الإمساك المزمن لدى الأطفال .. وأفضل طرق العلاج

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يوضح الأطباء، أن الإمساك المزمن لدى بعض الأطفال من المشاكل الشائعة، وقد يرتبط الإمساك بأسباب مختلفة مثل: النظام الغذائي غير الصحى والإجهاد والتوتر.

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وهناك بعض الأسباب للإصابة بالإمساك المزمن عند الأطفال، بحسب تقرير نشره موقع " تايمز أوف إنديا".





أسباب الإمساك لدى الأطفال



الإجهاد والتوتر



العوامل النفسية



علاج الإمساك المزمن لدى لدى الأطفال:



- الغذاء غير الصحيأوضح لتقرير فإن النظام الغذائي غير الصحي، الذي يتميز بانخفاض تناول الألياف، وقلة شرب الماء، والإفراط في الأطعمة المصنعة، يساهم بشكل كبير في الإصابة بالإمساك المزمن لدى الأطفال.وأضاف أن الأطعمة المصنعة تحتوى على المواد الصناعية المضافة وتنخفض فيها الألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية مع قلة تناول الأطعمة الصحية تؤدي لعدم انتظام عملية الهضم بشكل صحيح.كذلك يؤثر الإجهاد والتوتر، المرتبط عادةً بالبالغين، أيضًا على صحة الجهاز الهضمي للأطفال، حيث قد يؤثر على حركة الأمعاء ، مما يؤدي إلى إبطاء حركة البراز عبر الأمعاء.ووفقا للأطباء، يمكن للتغيرات الناجمة عن الإجهاد في عادات الأكل، مثل أنماط الوجبات غير المنتظمة، أن تعطل عملية الهضم، مما يساهم في الإمساك.يمكن للعوامل النفسية الاجتماعية، بما في ذلك القلق أو الخوف المرتبط باستخدام الحمام، أو التوتر بسبب مشاكل في المدرسة أن تخلق دورة من الإمساك الناجم عن التوتر.• اتباع نظام غذائي غني بالأليافالتأكيد على اتباع نظام غذائي متوازن مع التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات تعمل هذه الأطعمة كملينات طبيعية، مما يسهل حركات الأمعاء بشكل أكثر سلاسة.• شرب القدر الكافي من الماءيُنصح عادة بشرب الماء بانتظام، والتقليل من العصائر المليئة بالسكر للوقاية من الامساك• تناول الوجبات بانتظامعمل جداول وجبات منتظمة لتنظيم حركات الأمعاء، تساهم أنماط الأكل المنتظمة في روتين هضمي أكثر صحة.• الدعم النفسي للطفليجب تقديم الدعم اللازم للطفل، وتخفيف الضغوطات التى يتعرض لها الطفل وعلاجها من خلال التواصل والدعم النفسى.