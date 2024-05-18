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يعاني الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، مما يثقل كاهل ميزانيتهم الشهرية.





7 نصائح تساعدك على تقليل تكلفة فاتورة البقالة



1 - الطهي بالمنزل







2 - تناول كميات أقل من اللحوم



3 - تجنب إهدار الطعام







4 - قم بالتسجيل للحصول على كوبونات



5 - لا تنس مطابقة الأسعار



6 - تعرّف على متجر البقالة الخاص بك







7 - قلل الوجبات الخفيفة



ونقدم لك بعض الحيل والنصائح التي تساعدك في السيطرة على مصروفات البقالة الخاصة بك وتخفيضها أيضًا، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".الطهي في المنزل دائما ما يكون "أرخص وأكثر صحة"، على المدى الطويل من الخروج لتناول الطعام أو الطلب.ولجعل الأمر أسهل على نفسك، احتفظ بمخزن مؤنتك مليئًا بالأساسيات اللازمة لتحضير الطعام بسرعة.لضبط ميزانيتك الشهرية، يوصي الخبراء بالتوقف عن تناول اللحوم لمرة أو مرتين على الأقل أسبوعيًا.ويمكن أن يكون البيض والبقوليات والتوفو مصدرًا للبروتين، وهي ليست رخيصة الثمن فحسب، بل غالبًا ما يمكن الاحتفاظ بها بالثلاجة لفترة أطول من قطعة لحم متوسطة.أشار العديد من الخبراء إلى أن إهدار الطعام هو في الأساس إلقاء أموال في سلة المهملات.وإعادة صياغة الأمر على هذا النحو قد تجعلك تفكر مرتين قبل أن تشتري أكثر مما تحتاج إليه، أو ببساطة تترك شيئًا مما لا تحتاج إليه.وكن واعيًا بما لديك، اعتد على التحقق من محتويات ثلاجتك، وقم بتدوين ملاحظة ذهنية حول أكثر ما تميل إلى التخلص منه، وإما أن تستخدمه أو تشتري كمية أقل منه للمضي قدمًا.وقم بتخزين طعامك بحكمة، فمن الأفضل حفظ بعض الأطعمة في درجة حرارة الغرفة، والبعض الآخر في الثلاجة.ينصح الخبراء بالتسجيل للحصول على الكوبونات و"قسائم الخصم"، لتوفير المزيد من الأموال من ميزانيك الشهرية.غالبًا ما تتيح لك العديد من متاجر البقالة والبائعين الكبار مطابقة الأسعار مع المنافسين، أو تسمح بإجراء تعديلات إذا تم عرض العناصر للبيع خلال نافذة معينة بعد الشراء.تعرّف على تصميم متجرك، واستخدمه لمعرفة أماكن "المنتجات منخفضة الأسعار".كما عليك ان تتعرّف على أيام التخفيضات الثابتة، وابنِ علاقة جيدة مع موظفي محل البقالة الخاص بك.قد تساعدك العلاقة مع الأشخاص الذين يعملون في متجر البقالة الخاص بك في التعرف على المبيعات والصفقات القادمة.تقليل تناول الوجبات الخفيفة، يعني بالتالي شراء عدد أقل منها، ويمكن أن يكون لذلك تأثيرًا كبيرًا على فاتورة البقالة الخاصة بك.