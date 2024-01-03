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احذري.. هذه الأطعمة مضرة بالطفل أثناء الاختبارات المدرسية

أطعمة ينصح بالابتعاد عنها أثناء فترة الاختبارات المدرسية
أطعمة ينصح بالابتعاد عنها أثناء فترة الاختبارات المدرسية
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تشتهر فترة الاختبارات المدرسية بالعديد من الضغوط النفسية والتوتر والقلق لدى الأطفال، مما يضع واجبات على الأسرة في كيفية الاهتمام بالطفل وتهيئة الأجواء المناسبة له للتركيز والتفوق.اضافة اعلان

الأطعمة المضرة بالطفل أثناء الاختبارات المدرسية

ومن أهم الأدوار على الأسرة في مرحلة الاختبارات هي الاهتمام بصحة الطفل والابتعاد عن الأطعمة المضرة له، واختيار النظام الغذائي الذي يحافظ على نشاطه ويقظته طوال فترة الاختبارات المدرسية، وفقاً لمجلة "سيدتي" نقلاً عن موقع "هيلث لاين".

1. الوجبات السريعة


يجب أن يبتعد طفلك عن تناول الوجبات السريعة مثل قطع الدجاج، البطاطس المقلية، البيتزا، والبرجر، فهي تفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية للطفل مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن.
تحتوي هذه الأطعمة على العديد من الدهون المشبعة والمتحولة وبعض الكربوهيدرات، كما أن التناول المنتظم لهذه الأطعمة خلال فترة الامتحانات يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة لدى الطفل، ويشعر بالتعب المزمن.
ويمكن أن يؤدي أيضاً الإفراط في تناول تلك الأطعمة إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب، والجهاز التنفسي، وارتفاع ضغط الدم.

2. الكربوهيدرات المكررة

الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمعجنات والمعكرونة والأطعمة المصنوعة من الدقيق المكرر أو غيرها تعد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، والتي تتحلل بشكل أسرع إلى جزيئات الجلوكوز مقارنة بأي أطعمة أخرى تحتوي على الألياف.
عندما يحدث هذا فإن الطفل يواجه ارتفاعاً فورياً وحاداً في مستويات السكر في الدم، وذلك بسبب زيادة إفراز هرمون الإنسولين الذي يساعد على خفض مستوى السكر في الدم، وشعور الطفل ببعض الخمول خلال منتصف النهار.

3. أطعمة تحتوي على المغنيسيوم


الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الموز أو بذور اليقطين أو سمك الهلبوت قد تجعل الطفل يشعر بالكسل أو التعب أو الدوار؛ حيث لا يؤدي المغنيسيوم الموجود في هذه الأطعمة إلى استرخاء عضلات الجسم بشكل كامل فحسب، بل يؤثر أيضاً على مستوى طاقة الجسم.
لذلك، إذا تناول الطفل هذه الأطعمة أثناء المذاكرة، فمن المحتمل أن يشعر بالكسل والنعاس، لأن جسمه سيشعر بمزيد من الاسترخاء.
ويوصَى بتناول المغنسيوم ولكن ليس في وقت المذاكرة والدراسة، بينما يفضل تناوله في الليل قبل النوم.

4. تناول الأطعمة الدهنية

الأطعمة الدهنية ومنتجات الألبان والمعجنات وأي نوع من الأطعمة المقلية والصلصات أو الأطعمة المطبوخة بكميات كبيرة من الزيت يمكن أن تجعل طفلك يشعر بالإرهاق والكسل، وتزيد من وزنه أيضاً.
وذلك لأن الأطعمة الغنية بالدهون يصعب هضمها من قبل الجسم، ولهذا يحتاج الجسم إلى المزيد من الطاقة مما يجعل الطفل يشعر بالكسل والتعب والنعاس.
ويجب على الطفل تناول كميات صغيرة من هذه الأطعمة على فترات منتظمة، وأن يكون الطعام مطهواً بشكل صحي ليصبح من السهل على الطفل هضمه.

5. لحم الديك الرومي


يحتوي لحم الديك الرومي على أحماض السيروتونين، والتي تساعد على تعزيز مزاج الطفل إلا أنه يجب الانتباه إلى أنه عندما يتم تناول الديك الرومي مع منتجات الكربوهيدرات، يتم تحويل السيروتونين إلى الميلاتونين، مما قد يحفز الشعور بالرغبة في النوم، ويسبب شعور الطفل بالكسل طوال النهار.

6. الأطعمة المصنعة


يجب على الأم تجنب تقديم الأطعمة الغنية بالمحليات الصناعية والأطعمة المصنعة مثل الحبوب، والنقانق؛ لأنها مليئة بكميات كبيرة من الصوديوم الذي يزيد من شعور الطفل بالانتفاخ والثقل، ونقص الطاقة.

7. كميات كبيرة من اللحوم الحمراء


اللحوم الحمراء، على الرغم من أنها مصدر للحديد، لكن يستغرق البروتين الموجود فيها بعض الوقت للهضم، مما يتسبب في شعور الطفل بالثقل والنعاس والكسل.

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