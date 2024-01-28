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مرسيدس C Class بخصم 70% في هذا البلد

مرسيدس C Class
مرسيدس C Class
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تعتبر سيارات مرسيدس C Class من ضمن أبرز سيارات العلامة التجارية الألمانية، التي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض كبير في سعرها.اضافة اعلان

مرسيدس C Class بخصم 70%

وجاء ذلك بقرار من الحكومة المصرية بتخفيض يصل إلى 70%، على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها، ضمن مبادرة المغتربين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار.
وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة مرسيدس C300

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة مرسيدس C300 الفئة الكاملة بعد تخفيضها 70% نحو 23.409 دولار.

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