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عاجل.. خلل يؤدي لحادث مميت .. التجارة تستدعي أكثر من 13 ألف مركبة "تويوتا هايلاندر"

تويوتا تندرا
تويوتا
أ أ
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أعلنت شركة "تويوتا" عن استدعاء 13,691 مركبة من نوع "هايلاندر Highlander"، وذلك بسبب خلل في مشابك التثبيت لغطاء الصدام الأمامي السفلي.

سبب الاستدعاء:اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في مشابك التثبيت لغطاء الصدام الأمامي السفلي قد يؤدي إلى انفصال غطاء الصدام السفلي وغطاء أسفل المحرك عن المركبة أثناء القيادة.

وأضافت أن ذلك قد يشكل خطراً على الطريق ويزيد من خطر وقوع حادث أو إصابة لمستخدمي الطريق الآخرين.

الوكيل المحلي:


وقالت الشركة: "سيقوم الوكيل المحلي بإبلاغ مالكي المركبات المتأثرة لتحديد موعد لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا".

استدعاء مركبات لينكون

في وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة استدعاء مركبات لينكون "Continental" ومركبات فورد "Super Duty" من إنتاج الفترة من 2020 و 2017، وذلك لخلل في الكاميرا الخلفية.

وقالت الوزارة إن الخلل يمكن أن يؤدي إلى عدم الرؤية بوضوح عند الرجوع للخلف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع الحوادث.

وقررت الوزارة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

مواقع وهمية تنتحل صفة الوزارة


حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة ويحتالون على المستهلكين.

وقالت الوزارة: "نحذّر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة؛ تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين".

رصد حالات التحايل


وأعلنت الوزارة مرارًا، رصدها لعدد من حالات التحايل وقع ضحيتها مستهلكون نتيجة مشاركة معلوماتهم الخاصة في مواقع وصفحات وهمية ومزيفة:

1ـ تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على إعادة الأموال.
2ـ أو تقديم معلومات شخصية وبلاغات في مواقع وهمية.
3ـ أو بمشاركة معلومات البلاغ في مواقع التواصل.
4ـ أو بالاستجابة لاتصالات من خارج المملكة عبر برامج احتيالية "يضاف لها أي رقم ليظهر لدى مستقبل الاتصال".

معلومات سرية


وتقول الوزارة إن هذه الجهات تتبع أساليب احتيالية للحصول على معلومات سرية مثل: "الحساب البنكي أو كلمات المرور أو رموز التحقق".

وأكدت وزارة التجارة، أنها لا تطلب مطلقًا أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو كلمات المرور ورموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.

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