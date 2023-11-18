كاديلاك تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة "Optiq"

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كشفت كاديلاك عن نموذج جديد من السيارات الكهربائية يسمى Optiq، تشير إلى أنه يعد بمنزلة نقطة دخول لمجموعة السيارات الكهربائية الخاصة بشركة صناعة السيارات في الولايات المتحدة. اضافة اعلان





كاديلاك

وكانت تعد سيارة Lyriq البالغة قيمتها 64 ألف دولار بمنزلة الخيار الرخيص للسيارات الكهربائية في السابق لدى شركة صناعة السيارات، ونتيجة لذلك قد تأتي سيارة الكروس أوفر الصغيرة الحجم Optiq بسعر أقل من 60 ألف دولار، مع أن الشركة لم تعلن أي تفاصيل في هذا الصدد.ولم تقدم كاديلاك أي تفاصيل بخصوص المواصفات الرئيسية، مثل مدى البطارية والأبعاد وخيارات مجموعة نقل الحركة، كأن يكون لديها معيار الدفع الرباعي وسرعة الشحن والمزيد.ومن المحتمل أن تبني الشركة Optiq بالاعتماد على منصة السيارة الكهربائية Ultium من جنرال موتورز.وتحتوي السيارة على لمسات تصميمية من السيارات الكهربائية الأخرى الخاصة بشركة صناعة السيارات، ومنها سيارة Celestiq الفائقة الفخامة، ولها مقابض أبواب مسطحة تقريبًا.