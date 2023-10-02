الظهور الأول لسيارة "تويوتا تندرا 1794" الإصدار المحدود لعام 2024

أ أ

حقق عملاق السيارات اليابانية العالمية شركة "تويوتا" نجاحًا كبيرًا في معرض ولاية تكساس، عندما كشفت عن إصدار تويوتا تندرا 1794 موديل 2024 محدود الإصدارات الجديد. اضافة اعلان

والإصدار معروف بمقصورته الداخلية الجلدية الفاخرة وقدراته المحسنة على الطرق الوعرة، إلا أن ما يأخذ هذا الإصدار خطوة أخرى إلى الأمام هو الميزات الحصرية وبعض اللمسات الفريدة.





تكريم أقدم مزرعة في تكساس





الاختلاف الأساسي في التصميم الداخلي





تعديلات دقيقة لتعزيز الأداء





مجموعة متخصصة من العجلات





1500 سيارة فقط لكل واحدة علامة مميزة



هذا وتستمد نسخة 1794 من تويوتا تندرا اسمها من تكريم أقدم مزرعة في تكساس، والتي تأسست عام 1794 بالقرب من منطقة سان أنطونيو الحالية.وقد استحوذت تويوتا على جزء كبير من هذه المزرعة لدعم مصنعها في سان أنطونيو، حيث يتم تصنيع كل من تندرا وتويوتا سيكويا.يتجلى الاختلاف الأساسي بين الإصدار القياسي 1794 والإصدار المحدود في التصميم الداخلي، إذ تعاونت تويوتا مع شركة Saddleback Leather Company لتصنيع المواد الجلدية الفاخرة التي تحاكي التفاصيل المُخيطة.يتميز المظهر الخارجي للإصدار المحدود 1794 بشبكة من الكروم الداكن، وقوالب جانبية للهيكل تتميز بلمسات سوداء، وباب خلفي فريد ويتوفر للعملاء مجموعة مختارة من ألوان الطلاء.وقد أجرى فريق تويوتا الهندسي تعديلات دقيقة لتعزيز قدرات أداء تندرا على الطرق الوعرة، تشمل هذه التحسينات نظام تعليق FOX مُحدث ومزود بممتصات صدمات FOX الداخلية الالتفافية بقطر 2.5 بوصة.وقد تم رفع ارتفاع السيارة بمقدار 1.1 بوصة، الأمر الذي لا يعزز مظهرها فحسب بل يحسن أيضاً خلوصها الأرضي.بالإضافة إلى هذه التغييرات، قدمت تويوتا مجموعة متخصصة من العجلات والإطارات مع التركيز القوي على تضمين أفضل القدرات على الطرق الوعرةوأعلنت تويوتا أن خطتها تتضمن إنتاج 1500 وحدة فقط من تندرا 1794 بإصدارها المحدود وستحمل كل واحدة منها علامة مميزة منقوشة على لوحة القيادة.ومن المقرر أن تصل هذه المركبات إلى الوكلاء في ربيع العام المقبل، وحتى هذه اللحظة لم ترد أي معلومات فيما يتعلق بالسعر، إلا أنه من المؤكد أن يتخطى سعر الإصدار القياسي الذي تم طرحه مسبقاً.