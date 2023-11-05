أطعمة ومشروبات تقوي جهاز المناعة في فصل الشتاء

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ينصح الأطباء بتناول بعض الأطعمة والمشروبات في فصل الشتاء لتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد وخاصة الأنفلونزا الموسمية.

وفي فصل الشتاء، يكون تقوية جهاز المناعة أمرًا مهمًا للوقاية من الأمراض المعدية والبرد. هنا بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة خلال فصل الشتاء: اضافة اعلان



أطعمة ومشروبات لتقوية المناعة



1. الحمضيات: تحتوي الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على فيتامين C الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الالتهابات.



2. الثوم: يحتوي الثوم على مركبات كبريل الكبريتية التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. يمكن أضافة الثوم إلى الوجبات المختلفة لتعزيز المناعة.



3. الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تعزز المناعة وتساعد في تخفيف الأعراض الباردة والإنفلونزا.



4. العسل: يعتبر العسل مصدرًا طبيعيًا للمضادات الحيوية والمضادات الالتهابية. يمكن إضافة العسل إلى الشاي الدافئ أو الحليب للحصول على فوائده الصحية.



5. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي وتحسن الصحة العامة. يمكن تناول فنجان من الشاي الأخضر في اليوم للاستفادة من فوائده.



6. الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين A وفيتامين E: مثل الجزر واليقطين والسبانخ والمانجو والأفوكادو. تحتوي هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي.



7. المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز والكاجو والبذور الشمسية واليقطين. تحتوي هذه الأطعمة على فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز الجهاز المناعي.



8. المأكولات البحرية: مثل السمك الدهني (السلمون والسردين والتونة) والجمبري والقشريات. تحتوي هذه الأطعمة على أحماض أوميغا-3 التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة.



9. اللبن والزبادي الطبيعي: يحتوي اللبن والزبادي الطبيعي على بروبيوتيك، الذي يساهم في تعزيز البكتيريا النافعة في الجهضم وتعزيز الجهاز المناعي.



10. الشوربة الدافئة: تحتوي الشوربة الدافئة على الخضروات واللحوم والدجاج والأعشاب، وتعتبر خيارًا ممتازًا لتعزيز المناعة. يمكنك استخدام مكونات مثل الثوم والزنجبيل والبصل والبقدونس في صنع الشوربة.



أهمية النشاط البدني



ويؤكد الأطباء على أهمية أن تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ومتنوعًا يشمل هذه الأطعمة وغيرها من المكونات الصحية. كما ينبغي عليك الاهتمام بالنشاط البدني المنتظم والحصول على قسط كافٍ من النوم والمحافظة على مستويات التوتر المناسبة لدعم نظام المناعة القوي.