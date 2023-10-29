أسهل الطرق للتخلص من حب الشباب وثقوب البشرة

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يعتبر حب الشباب وثقوب البشرة عبارة عن تشوه مقعر يظهر عندما تتضرر الطبقة الداخلية من الجلد.



وتنتج الحفر عند الإصابة بحب الشباب بشكل حاد، أو قد تكون بسبب التهاب الجلد أو الإصابة بالجدري. اضافة اعلان



ورغم صعوبة العلاج إلا أن تطبيق طرق التخلّص من الحفر وأثر الحبوب الآتية من الممكن أن يُقلل من ظهورهم للعين المجردة ومن أهم هذه الطرق بحسب موقع "ويب طب":





1-طرق التخلّص من الحفر طبيًا



2- طرق التخلّص من الحفر منزليًا:



هناك طرق متعددة لعلاج الحفر وأثر الحبوب، لنتعرّف عليها في الآتي:-التقشير الكيميائي: كثير من الأشخاص الذين يُعانون من الحفر في البشرة يختارون العلاج بالتقشير الكيميائي بهدف التقليل من ظهور هذه الحفر.- تسحيج البشرة: ينتج عنها نتائج مماثلة للتقشير الكيميائي ولكن دون استخدام المواد الكيميائية، حيث يتم الاستعانة بأداة تعمل على تخليصك من الطبقة الخارجية من الجلد من أجل تجديده والتخلص من الحفر.- الكشط الدقيق للجلد: يستخدم المختصون مواد كاشطة من أجل التخلص من الطبقة الخارجية، هذه الطريقة العلاجية تكون فعالة أكثر في علاج المساحات القليلة من الجلد المصاب وعادة ما تتطلب عدة جلسات.- تعبئة الجلد: قد ينصحك الطبيب المختص في اللجوء لعلاج تعبئة الجلد، وهو حقن مادة ترفع الحفر إلى مستوى البشرة الطبيعي، هناك عدة منتجات في السوق يتم استخدامها في هذا العلاج بإمكانك استشارة الطبيب حول ذلك.-الزيوت المرطبةبعض الزيوت الطبيعية من شأنها أن تُساعد في التقليل من ظهور الحفر وأثر الحبوب، هذه الزيوت تحتوي على مضادات أكسدة، أو مواد أخرى تعمل على علاج الأنسجة المتضررة في البشرة، ومن أهمها:-زبدة الكاكاو.- زبدة الشيا.- زيت الزيتون.