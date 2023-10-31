7 شركات عالمية.. تحقيق المملكة للاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية

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وقعت وزارة الاستثمار
8 مذكرات تفاهم، في مجال التقنية الحيوية الطبية، بهدف بحث سبل الاستثمار والتعاون
لنقل التقنيات المبتكرة والتكنولوجيا والخبرة في مجالات صناعة الأدوية والعلاجات
الحيوية.
وشملت مذكرات التفاهم
7 شركات عالمية ومحلية بارزة بحجم استثمار يفوق 4 مليارات ريال؛ تستهدف السوق
السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع خطط مستقبلية للتصدير.
7 شركات عالمية ومحلية
بارزة
وتضم المذكرات التباحث عن فرص محتملة لتوطين سلسلة التوريد للأجهزة الطبية المتطورة الحديثة بما في ذلك أجهزة الاستشعار، والدعامات، والخيوط الجراحية، والأطراف الصناعية، وأجهزة تقويم العظام، وحلول العناية بالجروح.
بالإضافة إلى مجالات
التعاون في تطوير الصحة الرقمية، ونقل تقنيات الشركات العالمية المتخصصة في مجال
الأجهزة الطبية، والمتوقع أن تسهم تلك المذكرات في توفير أكثر من 3800 فرصة عمل في
المجالات الطبية والصحية.
نقل تقنيات الشركات
العالمية المتخصصة
وتأتي هذه المذكرات في سياق الخطط الاستراتيجية للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي تستهدف قطاع الأجهزة الطبية ضمن القطاعات الواعدة.
وتأتي في إطار تعزيز
كفاءة الرعاية الصحية في المملكة، وذلك عبر توفير الاحتياجات والمتطلبات الطبية
وفق أعلى المعايير الدولية بما يحقق الأمن الوطني، ومواكبة مستوى النمو المتسارع.
تعزيز كفاءة الرعاية
الصحية
وضمن برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية السعودية 2030 للإسهام في فعالية نظام الرعاية الصحية؛ ليكون أكثر جودة وشمولية وتكاملا للوصول إلى مجتمع حيوي.