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7 شركات عالمية.. تحقيق المملكة للاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار
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وقعت وزارة الاستثمار 8 مذكرات تفاهم، في مجال التقنية الحيوية الطبية، بهدف بحث سبل الاستثمار والتعاون لنقل التقنيات المبتكرة والتكنولوجيا والخبرة في مجالات صناعة الأدوية والعلاجات الحيوية.اضافة اعلان


7 شركات عالمية ومحلية بارزة

وشملت مذكرات التفاهم 7 شركات عالمية ومحلية بارزة بحجم استثمار يفوق 4 مليارات ريال؛ تستهدف السوق السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع خطط مستقبلية للتصدير.
وتضم المذكرات التباحث عن فرص محتملة لتوطين سلسلة التوريد للأجهزة الطبية المتطورة الحديثة بما في ذلك أجهزة الاستشعار، والدعامات، والخيوط الجراحية، والأطراف الصناعية، وأجهزة تقويم العظام، وحلول العناية بالجروح.


نقل تقنيات الشركات العالمية المتخصصة

بالإضافة إلى مجالات التعاون في تطوير الصحة الرقمية، ونقل تقنيات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأجهزة الطبية، والمتوقع أن تسهم تلك المذكرات في توفير أكثر من 3800 فرصة عمل في المجالات الطبية والصحية.
وتأتي هذه المذكرات في سياق الخطط الاستراتيجية للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي تستهدف قطاع الأجهزة الطبية ضمن القطاعات الواعدة.


تعزيز كفاءة الرعاية الصحية

وتأتي في إطار تعزيز كفاءة الرعاية الصحية في المملكة، وذلك عبر توفير الاحتياجات والمتطلبات الطبية وفق أعلى المعايير الدولية بما يحقق الأمن الوطني، ومواكبة مستوى النمو المتسارع.
وضمن برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية السعودية 2030 للإسهام في فعالية نظام الرعاية الصحية؛ ليكون أكثر جودة وشمولية وتكاملا للوصول إلى مجتمع حيوي.

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