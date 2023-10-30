الإحصاء: 37.5% من المواطنين البالغين لديهم تأمين صحي

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، عددًا من مؤشرات الحالة الصحية في السعودية، حيث أصدرت 3 نشرات إحصائية متخصصة شملت العديد من المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية العامة. اضافة اعلان





تغطية النفقات الصحية الأساسية





نسبة من يتحمل تكلفة الرعاية الصحية





جودة الحياة الصحية





صحة المرأة والرعاية الإنجابية





إخصائيون صحيون مهرة



وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2023، أن نسبة سكان السعودية البالغين (15 عامًا فأكثر) الذين لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 37.5%.بينما بلغت نسبة سكان السعودية من الأطفال (أقل من 15عامًا) ولديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية 19.5%.وبلغت نسبة سكان السعودية البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يتحملون تكلفة الرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة 21.8%.فيما تقدر نسبة الأطفال الذين يتحمل أولياء أمورهم دفع تكلفة الرعاية الصحية لهم على نفقتهم الخاصة بـ9.7%، فيما أظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأشخاص البالغين (15عامًا فأكثر) الذين يقومون بفحوصات دورية سنوية مرة واحدة على الأقل بلغت 47%.وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات الحالة الصحية لسكان السعودية عام 2023 أن نسبة البالغين (15 عامًا فأكثر) ممن قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدًا بلغت 53%.وبلغت النسبة بين الأطفال والمراهقين الذين كانت أعمارهم (من 4 إلى 14 عامًا) 71%، فيما بلغت نسبة النساء ممن كان لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ25% بين الرجال.وكشفت نتائج نشرة إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية لعام 2023، أن نسبة التغطية الصحية التي وفرها التأمين الصحي الخاص أثناء الحمل والولادة للولادات الأخيرة في المملكة بلغت 26%.وبلغت نسبة من تحملوا تكاليف تقديم الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة على نفقتهم الخاصة 13.5%، وبلغت نسبة الأمهات اللاتي قمن بأربع زيارات على الأقل قبل الولادة 88.8%.وأظهرت نتائج النشرة، أن نسبة الولادات التي أشرف عليها إخصائيون صحيون مهرة بلغت 99.8% من إجمالي الولادات في السعودية خلال عام 2023.كما بلغت نسبة الولادات القيصرية 34.5% من إجمالي الولادات في السعودية خلال عام 2023، في حين بلغت نسبة النساء المتزوجات اللاتي حصلن وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 54%.