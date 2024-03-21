7 سرطانات مميتة.. لا تتجاهل أعراضها مطلقًا

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يستخدم وصف "القاتل الصامت" للإشارة إلى الأمراض التي إما أنها لا تظهر العديد من العلامات المبكرة بشكل ملحوظ، أو يتم تشخيصها فقط في مرحلة متقدمة في وقت متأخر في كثير من الأحيان.

وحدد الدكتور أحمد المدير، استشاري الأورام بمستشفى سباير ليتل أستون ببريطانيا، لموقع "ليفربول إيكو"، العلامات المنذرة لسبعة من أمراض السرطان التي قال إنه لاينبغي تجاهل الأعراض الخاصة بها:





1. سرطان الأمعاء



2. سرطان عنق الرحم



3. سرطان الكبد



4. سرطان الرئة



5. سرطان المبيض



6. سرطان البنكرياس



7. سرطان البروستاتا



يعتبر سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وغالبًا ما يستهدف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.ووفقًا للمدير، فإن الأعراض الرئيسة لسرطان الأمعاء التي يجب اكتشافها تشمل آلام البطن المستمرة والانتفاخ والتشنجات والتغيرات في عادات التغوط.وتشمل على سبيل المثال، الإمساك، الإسهال، أو البراز الرقيق، الدم في البراز، الرغبة في التغوط حتى بعد التبرز مؤخرًا، وفقدان الوزن عن غير قصد.تشمل علامات سرطان عنق الرحم النزيف المهبلي بين فترات الدورة الشهرية، أثناء أو بعد ممارسة العلاقة وبعد انقطاع الطمث، والدورات الشديدة، والتغيرات في الإفرازات المهبلية، والألم أثناء ممارسة العلاقة، والألم في أسفل الظهر وأسفل البطن ومنطقة الحوض.وأوضح المدير أن سرطان عنق الرحم أكثر شيوعًا لدى النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عامًا، واللواتي يعانين من ضعف الجهاز المناعي، على سبيل المثال، بسبب فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).لكن سرطان عنق الرحم عادة ما ينمو ببطء شديد ويمكن الوقاية منه في كثير من الأحيان من خلال اختبار فحص عنق الرحم.تعتمد مدى خطورة سرطان الكبد على مكان تواجده بالضبط، وحجمه، وما إذا كان قد انتشر.ويمكن الخلط بين العديد من أعراض سرطان الكبد ومشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والبراز الشاحب والبول الداكن والشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام.وقد تلاحظ وجود كتلة في الجانب الأيمن العلوي من بطنك، وتشعر بألم في هذه المنطقة، وتشعر بتورم في البطن لا ينتج عن تناول الطعام.تشمل الأعراض الرئيسة الأخرى التي يجب الانتباه إليها، اصفرار بياض العينين، وألم في الكتف الأيمن، وفقدان الوزن غير المقصود، وفقدان الشهية، والتعب، والحمى، والشعور بالإعياء.يعتبر سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا وخطورة. تتضمن أعراضه: السعال المستمر، وضيق التنفس غير المبرر، وسعال الدم، والتعب، وفقدان الشهية، وألم في الصدر أو الكتفين، والتهابات الصدر المتكررة أو المستمرة، وفقدان الوزن غير المقصود.ويرتفع خطر الإصابة بهه من خلال التدخين، واستنشاق المواد الكيميائية السامة مثل الأسبستوس والزرنيخ وأبخرة الفحم، والتعرض لمستويات عالية من غاز الرادون.يؤثر في الغالب على النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عامًا. ومما يثير القلق، أنه يمكن الخلط بين العديد من الأعراض وأعراض الدورة الشهرية بما فيها انتفاخ البطن وآلام الظهر والتعب والألم المستمر أو الألم في منطقة الحوض، وفقًا للخبير.وتشمل الأعراض الأخرى الإمساك، والإسهال، وفقدان الشهية، والشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة فقط، وفقدان الوزن غير المقصود، والرغبة المفاجئة في التبول، وكثرة التبول.في هذا النوع من السرطان، يوصي الطبيب بالبحث عن أعراض تشمل الانتفاخ والتغيرات في البراز والإمساك والإسهال والغثيان والقيء.قد يشعر المريض أيضًا بألم في الظهر وألم في الجزء العلوي من البطن، ويشعر بالتحسن عندما يميل إلى الأمام ويشعر بالسوء عند الاستلقاء أو تناول الطعام.وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى اصفرار بياض العينين، وفقدان الوزن غير المقصود، وفقدان الشهية، والحمى والتعب.يميل سرطان البروستاتا إلى التطور ببطء، لذلك قد لا تظهر عليه أي علامات لسنوات عديدة.لكن بمجرد أن يصبح الورم كبيرًا بما يكفي للضغط على مجرى البول، يمكن أن تظهر أعراض مثل صعوبة التبول، والحاجة إلى التبول أكثر، والإحساس بأن المثانة ليست فارغة تمامًا حتى بعد التبول.وفي حين أن هذه الأعراض لا تعني دائمًا أن الشخص مصاب بسرطان البروستاتا، نظرًا لأن العديد من الرجال تتصخم البروستاتا لديهم مع تقدمهم في السن، فمن المهم إجراء فحص لهم.