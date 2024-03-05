أعراض السرطان التي تظهر عند التحدث

أ أ

يعد سرطان الرئة أكثر أشكال السرطان فتكًا في العالم، لذلك، فإن اكتشاف أي من العلامات التحذيرية للمرض مبكرًا قد تكون سببًا رئيسًا للعلاج والنجاة من الموت.

بعض هذه الأعراض أكثر شهرة من غيرها. وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن إحدى العلامات الأكثر شيوعًا هي السعال المستمر الذي لا يختفي بعد ثلاثة أسابيع.

ويجب أيضًا الانتباه إلى الدم المصاحب للسعال والتهابات الصدر المتكررة.

لكن هناك عرضًا واحدًا "أقل شيوعًا" يمكن أن يظهر عند التحدث. وهو الصوت الأجش، أو ما يعرف طبيًا باسم خلل النطق، الذي تدرجه الهيئة الصحية كأحد علامات المرض.

ويؤدي هذا إلى صعوبة التحدث، وضعف في الصوت والإجهاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".





بحة الصوت



أعراض سرطان الرئة



العلامات الأخرى الأقل شيوعًا لسرطان الرئة



ووفقًا لمؤسسة روي كاسل لسرطان الرئة ، فإن بحة الصوت هي أحد الأعراض "الأقل شهرة" لسرطان الرئة.وتوضح: "غالبًا ما يكون سببه تهيج أو إصابة في الحبال الصوتية. في معظم الحالات، ستختفي المشكلة من تلقاء نفسها بعد فترة قصيرة".وأضافت: "ومع ذلك، إذا كنت تعاني من نوبات أطول من البحة، فيجب عليك استشارة الطبيب".وتضيف عيادة كليفلاند كلينك أن بحة الصوت يمكن أن تكون أيضًا علامة على سرطان الحنجرة وسرطان الحلق، وكذلك سرطان الرئة، لذا من المفيد فحصها من قبل الطبيب إذا استمرت ثلاثة أسابيع أو أكثر.وتقول: "تحدث معظم البحة بسبب الإفراط في استخدام الصوت وتختفي من تلقاء نفسها. ولكن يجب عليك التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كان صوتك أجش لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر أو إذا كانت هناك علامات أخرى مثيرة للقلق".لكن يمكن أن يكون للبحة أسباب عديدة بخلاف السرطان، والكثير منها لا يدعو للقلق، مثل التهاب الحنجرة، وإساءة استخدام الصوت، أو الإفراط في استخدامه، وارتجاع المريء، وغيرها.وعادة لا تظهر أعراض سرطان الرئة في المراحل المبكرة من المرض.العلامات الأكثر شيوعًا هي:استمرار السعال لأكثر من ثلاثة أسابيعسعال طويل الأمد يزداد سوءًاالتهابات الصدر التي تستمر في العودةسعال مصحوب بالدموجع أو ألم عند التنفس أو السعالضيق التنفس المستمرالتعب المستمر أو نقص الطاقةفقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.تشمل العلامات الأخرى الأقل شيوعًا ما يلي:تغيرات في مظهر الأصابع، مثل أن تصبح أكثر انحناءً أو أن تصبح أطرافها أكبر (يُعرف هذا باسم تعجر الأصابع)صعوبة في البلع أو ألم عند البلعالصفيرتورم الوجه أو الرقبةألم مستمر في الصدر أو الكتف.يعد تدخين السجائر أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان الرئة. وهو مسؤول عن أكثر من 70 بالمئة من الحالات.