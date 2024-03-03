منها تقليل خطر الوفاة.. كيف تتأثر صحتك بشرب 5 فناجين من القهوة يوميًا؟

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أكدت دراسة جديدة أن شرب خمسة فناجين من القهوة يومياً يمكن أن يكون فعالاً في التخفيف من خطر الوفاة بسبب سرطان الأمعاء.





5 فناجين من القهوة تقلل خطر الوفاة



كيف تحارب القهوة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟



وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من أربعة فناجين من القهوة في اليوم لديهم خطر أقل للوفاة بسبب المرض بنسبة 29% مقارنة بالأشخاص الذين يشربون أقل من كوبين في اليوم.وجد باحثون من جامعة ديجلي ستودي دي ميلانو أن شرب القهوة يرتبط عكسيًا بخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويتراوح تقليل المخاطر لكل كوب يوميًا من خمسة إلى ستة في المئة، وفي النهاية يصل إلى 25-30 في المئة بعد تناول أربعة إلى خمسة أكواب يوميًا.وفقا للخبراء، فإن التأثير الإيجابي للقهوة على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء هو التمثيل الغذائي، حيث تقلل القهوة من نسبة السكر في الدم، وبالتالي من خطر الإصابة بمرض السكري الذي يعد عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.وبحسب إحصائيات طبية في المملكة المتحدة، فإن 90% من المرضى المصابين بسرطان الأمعاء يبقون على قيد الحياة إذا تم تشخيصهم في مرحلة مبكرة.في السابق، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون القهوة هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربونها، ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يجب ألا يشرب الناس أكثر من 5 فناجين يوميًا لأن القهوة يمكن أن تؤذي مرضى ارتفاع ضغط الدم.سرطان الأمعاء يبدأ بتكوين ورم خبيث في نهاية الأمعاء الغليظة، يمكن علاج المرض إذا تم تشخيصه في الوقت المناسب بما فيه الكفاية، ويقول الخبراء إن الفحص هو أحد أفضل الطرق للكشف عنه في الوقت المناسب، ومن خلال اكتشاف علامات الإنذار المبكر، يمكن للمرء أن يعزز احتمالات البقاء على قيد الحياة.