تعرف على درجة حرارة حفظ "المايونيز".. وفي هذه الحالة يجب التخلص منه فورا

درجة حرارة حفظ المايونيز:

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نصائح لتجنب المايونيز:

من السهل أن يتلوث المايونيز بأنواع مختلفة من البكتريا ويسبب التسمم الغذائي اذا لم يتم تخزينه "بالضبط" في درجة حرارة معينة(غير مفتوحه ٢٥ واذا تم استخدامها فيجب ان يخزن في الفريزر ٤ درجات فوق الصفر) واذا تم تركه بعد فتحه في درجة حرارة ١٥ لمدة ٨ ساعات فمافوق فيجب التخلص منه. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) May 11, 2024

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، سبب تسمم المايونيز.وكتب النمر خلال تدوينة له نشرها عبر حسابه على منصة إكس:"من السهل أن يتلوث المايونيز بأنواع مختلفة من البكتريا ويسبب التسمم الغذائي إذا لم يتم تخزينه "بالضبط" في درجة حرارة معينة غير مفتوحة 25 وإذا تم استخدامها فيجب أن يخزن في الفريزر 4 درجات فوق الصفر" .وأضاف: "وإذا تم تركه بعد فتحه في درجة حرارة 15 لمدة 8 ساعات فما فوق فيجب التخلص منه".من جانبه وجه خبير التغذية إبراهيم العريفي عدة نصائح لتجنب التسمم، وذلك بسبب سوء تخزين المايونيز، ما يجعل منه بيئة خصبة للبكتيريا.وأوضح العريفي خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" أنه تم تطبيق نظام الجودة، وتتبع النقاط الحرجة عن طريق تحليل مصادر الخطر أو الأيزو، منوها أن هذا يكفل عدم حدوث حالات تسمم في الفنادق أو المطاعم.وحول كيفية تسمم المايونيز أضاف:"لكن إذا توجد نقاط حرجة في المطعم أو الفندق فهذا يؤدي إلى حدوث مشكلة".وتابع قائلا: مثلا إذا يوجد بوفيه مفتوح وأغذية ساخنة، وإذا برد الأكل ونمت فيه البكتيريا يحدث التسمم لذلك تطبيق نظام الجودة والأيزو هذا يكفل السلامة.كما نبه أن السلطة لا تخزن فترة طويلة لمدة يومين أو ثلاثة، حتى لا تنمو فيها البكتيريا، ويؤدي إلى نزلات معنوية.وأشار أيضا إلى أن نواتج البكتيريا أخطر من البكتيريا نفسها، وأن المايونيز بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.