للمصاب بهذا المرض.. لا تستخف بقيمة الشوفان واحرص على تناوله في الإفطار برمضان

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ذكر موقع "eat this" أن هناك عدة أطعمة يجب تضمينها إلى مائدة الإفطار في شهر رمضان، لتخفيض نسبة الكوليسترول.



أطعمة تخفض نسبة الكوليسترول في رمضان:



وأوضح أن الكثير من الأشخاص يعانون من زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، والتي تعتبر حالة صحية خطيرة، خاصة إذا تُركت دون علاج، وتؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.ويعتبر النظام الغذائي سببا رئيسيا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فيما يعد الصيام فرصة لتعديل النظام الغذائي وخفض نسبة الكوليسترول في الدم.1-الفواكه والخضروات:توفر الفواكه والخضروات للجسم نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتقلل من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالأملاح والدهون المشبعة والتي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار.ويجب تناول بعض التوت أو الموز أو الطماطم أو السبانخ على الإفطار لتقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب.3- المكسراتتحتوي المكسرات على دهون صحية غير مشبعة تعزز صحة القلب، وتساعد على خفض نسبة الكولسيترول، ولكن يُنصح بتناول 30 جراما من المكسرات النيئة وغير المملحة للحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.3- الشوفان:يساعد على دعم صحة الأمعاء، ويحسن مقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى احتوائه على ألياف ألبيتا جلوكان والتي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.كما أنه يمكن إضافة طبق من الشوفان إلى مائدة الإفطار للحفاظ على صحة القلب.