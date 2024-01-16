5 أطعمة تساعد على تحسين المزاج

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إذا كنت تعاني من تقلب المزاج، فقد أظهرت الدراسات أن ما تأكله يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على حالتك المزاجية، لذا فإن اختيار الوجبة المناسبة يمكن أن يساعد في التغلب على الاكتئاب. اضافة اعلان





الفواكه والخضروات والدهون الصحية



سمك السلمون



السبانخ واللفت



المكسرات



الشوكولاته الداكنة



التوت



وتناول نظام غذائي يركز على الفواكه والخضروات والدهون الصحية والحبوب الكاملة لا يحافظ على صحة الجسم فحسب، بل يغذي العقل أيضًا.ويعتبر سمك السلمون على نطاق واسع أحد أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في العالم .تعتبر الأسماك الغنية بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية مصدرًا رائعًا للعديد من العناصر الغذائية الرئيسية، بما فيها السيلينيوم والفوسفور وفيتامينات ب.ويعتقد أن أحماض أوميجا 3 الدهنية، على وجه الخصوص، تعمل على تخفيف الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.ومن المعروف أيضًا أن سمك السلمون يقلل الالتهاب، والذي يزعم بعض الخبراء أنه قد يؤدي إلى أفكار اكتئابية.وتناول وجبتين على الأقل في الأسبوع يمكن أن يساعد على تلبية الاحتياجات الغذائية وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".يحتوي كل من السبانخ واللفت على الفيتامينات والمعادن الغنية بالفوائد الصحية.كما أن الخضروات الورقية غنية أيضًا بالمغنيسيوم، المعروف بتعزيز وظائف المخ والمزاج.وتحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا ومن المعروف أن لها خصائص مضادة للالتهابات.تعتبر الوجبة الخفيفة المقرمشة من الدهون الصحية التي ثبت أنها تساعد في صحة الدماغ.كما أنها مليئة بالتيروزين، الذي وجد أنه يمنع تراجع الوظيفة الإدراكية، وخاصةً المساعدة في تخفيف التوتر.تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مستويات أعلى من الكاكاو، فهي مليئة بمضادات الأكسدة المفيدة التي تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.كما أنها الحلوة مليئة بالبوليفينول، التي لها خصائص مضادة للأكسدة وقد ثبت أنها تقلل من التوتر وتخفف القلق .ويجب على عشاق الشوكولاتة اختيار قطعة حلوى تحتوي على 70 في المئة كاكاو على الأقل وتناولها باعتدال للحفاظ على السعرات الحرارية والسكر تحت السيطرة.يعتبر التوت مصدرًا غذائيًا لذيذًا ووجبة خفيفة رائعة تعمل على تحسين المزاج.وهي غنية بالفلافونويدات التي تساعد على تنظيم المزاج وتحسين الذاكرة وتقليل الالتهابات.ووجدت إحدى الدراسات الحديثة أن تناول الفراولة كل يوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف لدى بعض الأشخاص في منتصف العمر.وأظهرت أخرى أن تناول التوت الأزرق يوميا يمكن أن يحسن الأداء الرياضي ويحرق المزيد من الدهون في الجسم أثناء ممارسة الرياضة.