أبرز 5 خرافات حول الحميات الغذائية.. من الامتناع عن الخبز إلى تجنب الشوكولاتة والمكسرات

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لطالما تم الترويج لبعض الأطعمة على أنها من المحظورات أثناء اتباع حمية غذائية، كثيرًا ما يُقال لنا أن أشياء مثل الشوكولاتة والخبز. اضافة اعلان

لكن صحيفة "ذا صن"، سلطت الضوء على بعض "الحقائق" حول الحميات الغذائية، ومقدار الحقيقة الموجودة فيها.





1. الخبز



2. منتجات الألبان كاملة الدسم



3. الشوكولاتة



4. اللحوم الحمراء



5. الأطعمة المصنعة



6. المكسرات



غالبًا ما يُنظر إلى الخبز على أنه مليء بالكربوهيدرات، وأنه لايلبي طموحات الراغبين في فقدان الوزن.لكن إذا تم تصنيعه من الحبوب الكاملة - دقيق القمح الكامل- فإنه يمنحنا ثروة من مزايا التحكم في الوزن.في حين أن أليافها تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائنا، والتي يمكن أن يساعد بعضها في تحسين مزاجنا والتحكم في الشهية، فإنها تزيد أيضًا من تناول فيتامين ب.وهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لدينا وصحة نظامنا العصبي.كما يوفر خبز الحبوب الكاملة الحديد، وهو المعدن الذي نحتاجه لزيادة مستويات الطاقة.وفقًا لبروفيسور التغذية بجامعة هارفارد، ديفيد لودفيج، فإن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم يمكن أن يخفف الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المصنعة سريعة الإطلاق والمليئة بالسكر.وأوضح أن الكربوهيدرات غير الصحية تسبب تقلبات في نسبة الجلوكوز في الدم وإطلاق الأنسولين، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وأيضا زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.لكن البروفيسور لودفيج أكد أنه لا مانع من تناول منتجات الألبان كاملة الدسم - مثل قطعة من الزبادي اليوناني"، والذي يمكن أن يكون مفيدًا لنفسية التخسيس لدينا، من خلال مساعدتنا على الشعور بأننا نستمتع بطعامنا.قد تكون وجبة الشوكولاتة اليومية مفيدة لك، كما يعتقد علماء من جامعة تافتس الأمريكية.ويشير الخبراء إلى أن الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافانول، وهو أمر مفيد لقلبك وحساسية الأنسولين.وفي الوقت نفسه، اكتشف الباحثون في جامعة كوليدج لندن، في دراسة أجريت على أكثر من 13 ألف شخص بالغ، أن أولئك الذين تناولوا القليل من الشوكولاتة الداكنة يوميا كان لديهم مزاج أفضل من الآخرين الذين اختاروا بدلاً من ذلك شوكولاتة الحليب.ةيعد الشعور بالسعادة أمرًا أساسيًا للحفاظ على الأنماط الغذائية، لذلك قد يكون هذا هو ما تحتاجه لنظامك الغذائي.تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين على زيادة الهرمونات المشتقة من الأمعاء مثل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون 1IN، وفقًا لمجلة "السمنة والمتلازمة الأيضية".وهذا الهرمون هو مركب نشط في أدوية إنقاص الوزن، فهو يساعد على خفض الشهية ورفع السرعة التي نحرق بها السعرات الحرارية.وفي حين أن اللحوم الحمراء غالبًا ما يُنظر إليها على أنها ليست جيدة بالنسبة لنا، توضح الطبيبة النفسية الغذائية الدكتورة أوما نايدو: "تعد الدواجن الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والبيض ولحوم الأبقار التي تتغذى على العشب خيارات جيدة لضمان حصولك على البروتين والأحماض الأمينية الأساسية".بالنسبة للبروتين النباتي، ينصح بتناول التوفو والفاصوليا والعدس.فيما يتعلق بالأطعمة فائقة المعالجة، أظهرت الدراسات أنه من السهل تناول 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا دون أن ندرك متى نستهلكها.لكن الخيارات "المعالجة" بدلاً من "فائقة المعالجة" مثل الفاصوليا المعلبة والفواكه المعلبة والخضروات والأسماك المعلبة يمكن أن تكون خيارات سليمة اقتصاديًا وتغذويًا.تعتبر الفاصوليا المطبوخة والفاصوليا الحمراء وفاصوليا الزبدة مثالية للبروتين والألياف.تعتبر الفواكه المعلبة في العصير والخضروات في الماء ضمن حصتك اليومية الخمس، والأسماك المعلبة مثل السردين مفيدة لقلبك، مع زيوت أوميجا 3 الأساسية المضادة للالتهابات.صحيح أن المكسرات مليئة بالسعرات الحرارية، لكن دراسة من جامعة جنوب أستراليا أظهرت أنه يمكنك تناول اللوز وفقدان الوزن.واعترف كبير الباحثين الدكتور شارايا كارتر: "المكسرات مثل اللوز غنية بالبروتين والألياف ومليئة بالفيتامينات والمعادن، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون التي يربطها الناس بزيادة وزن الجسم".وعلى الرغم من هذه الحقائق، أظهرت الدراسة أن المشاركين حققوا انخفاضًا في الوزن بنسبة 10 في المئة تقريبًا، مع تناول وجبات خفيفة بانتظام على المكسرات بدلاً من الوجبات الخفيفة التقليدية لأنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.