الجمعة، 30 جمادى الثانية 1445 ، 12 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أبرز 5 خرافات حول الحميات الغذائية.. من الامتناع عن الخبز إلى تجنب الشوكولاتة والمكسرات

شوكولاته
الشوكولاتة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

لطالما تم الترويج لبعض الأطعمة على أنها من المحظورات أثناء اتباع حمية غذائية، كثيرًا ما يُقال لنا أن أشياء مثل الشوكولاتة والخبز. اضافة اعلان
لكن صحيفة "ذا صن"، سلطت الضوء على بعض "الحقائق" حول الحميات الغذائية، ومقدار الحقيقة الموجودة فيها.

1. الخبز 

غالبًا ما يُنظر إلى الخبز على أنه مليء بالكربوهيدرات، وأنه لايلبي طموحات الراغبين في فقدان الوزن.
لكن إذا تم تصنيعه من الحبوب الكاملة - دقيق القمح الكامل- فإنه يمنحنا ثروة من مزايا التحكم في الوزن.
في حين أن أليافها تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائنا، والتي يمكن أن يساعد بعضها في تحسين مزاجنا والتحكم في الشهية، فإنها تزيد أيضًا من تناول فيتامين ب.
وهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لدينا وصحة نظامنا العصبي.
كما يوفر خبز الحبوب الكاملة الحديد، وهو المعدن الذي نحتاجه لزيادة مستويات الطاقة.

2. منتجات الألبان كاملة الدسم 


وفقًا لبروفيسور التغذية بجامعة هارفارد، ديفيد لودفيج، فإن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم يمكن أن يخفف الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المصنعة سريعة الإطلاق والمليئة بالسكر.
وأوضح أن الكربوهيدرات غير الصحية تسبب تقلبات في نسبة الجلوكوز في الدم وإطلاق الأنسولين، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وأيضا زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.
لكن البروفيسور لودفيج أكد أنه لا مانع من تناول منتجات الألبان كاملة الدسم - مثل قطعة من الزبادي اليوناني"، والذي يمكن أن يكون مفيدًا لنفسية التخسيس لدينا، من خلال مساعدتنا على الشعور بأننا نستمتع بطعامنا.

3. الشوكولاتة 

قد تكون وجبة الشوكولاتة اليومية مفيدة لك، كما يعتقد علماء من جامعة تافتس الأمريكية.
ويشير الخبراء إلى أن الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافانول، وهو أمر مفيد لقلبك وحساسية الأنسولين.
وفي الوقت نفسه، اكتشف الباحثون في جامعة كوليدج لندن، في دراسة أجريت على أكثر من 13 ألف شخص بالغ، أن أولئك الذين تناولوا القليل من الشوكولاتة الداكنة يوميا كان لديهم مزاج أفضل من الآخرين الذين اختاروا بدلاً من ذلك شوكولاتة الحليب.
ةيعد الشعور بالسعادة أمرًا أساسيًا للحفاظ على الأنماط الغذائية، لذلك قد يكون هذا هو ما تحتاجه لنظامك الغذائي.

4. اللحوم الحمراء 

تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين على زيادة الهرمونات المشتقة من الأمعاء مثل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون 1IN، وفقًا لمجلة "السمنة والمتلازمة الأيضية".
وهذا الهرمون هو مركب نشط في أدوية إنقاص الوزن، فهو يساعد على خفض الشهية ورفع السرعة التي نحرق بها السعرات الحرارية.
وفي حين أن اللحوم الحمراء غالبًا ما يُنظر إليها على أنها ليست جيدة بالنسبة لنا، توضح الطبيبة النفسية الغذائية الدكتورة أوما نايدو: "تعد الدواجن الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والبيض ولحوم الأبقار التي تتغذى على العشب خيارات جيدة لضمان حصولك على البروتين والأحماض الأمينية الأساسية".
بالنسبة للبروتين النباتي، ينصح بتناول التوفو والفاصوليا والعدس.

5. الأطعمة المصنعة 

فيما يتعلق بالأطعمة فائقة المعالجة، أظهرت الدراسات أنه من السهل تناول 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا دون أن ندرك متى نستهلكها.
لكن الخيارات "المعالجة" بدلاً من "فائقة المعالجة" مثل الفاصوليا المعلبة والفواكه المعلبة والخضروات والأسماك المعلبة يمكن أن تكون خيارات سليمة اقتصاديًا وتغذويًا.
تعتبر الفاصوليا المطبوخة والفاصوليا الحمراء وفاصوليا الزبدة مثالية للبروتين والألياف.
تعتبر الفواكه المعلبة في العصير والخضروات في الماء ضمن حصتك اليومية الخمس، والأسماك المعلبة مثل السردين مفيدة لقلبك، مع زيوت أوميجا 3 الأساسية المضادة للالتهابات.

6. المكسرات 

صحيح أن المكسرات مليئة بالسعرات الحرارية، لكن دراسة من جامعة جنوب أستراليا أظهرت أنه يمكنك تناول اللوز وفقدان الوزن.
واعترف كبير الباحثين الدكتور شارايا كارتر: "المكسرات مثل اللوز غنية بالبروتين والألياف ومليئة بالفيتامينات والمعادن، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون التي يربطها الناس بزيادة وزن الجسم".
وعلى الرغم من هذه الحقائق، أظهرت الدراسة أن المشاركين حققوا انخفاضًا في الوزن بنسبة 10 في المئة تقريبًا، مع تناول وجبات خفيفة بانتظام على المكسرات بدلاً من الوجبات الخفيفة التقليدية لأنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

اقرأ أيضا

"الخفافيش" تلهم العلماء لابتكار علاج دائم لمرض السكري

دراسة تحذر: هذا النوع من البكتيريا قد يسبب بالوفاة

"استشاري" يحذر من بعض أدوية الضغط: "تسبب تشنجات وغيبوبة"

استشاري يوضح أسباب فشل عمليات الحمية وإنقاص الوزن

"الصحة العالمية" تحذر من "كورونا": لا يزال يشكل تهديدا كبيرا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الاطعمة فائقة المعالجة 3:44 ص الإثنين، 08 يناير 2024

احذر من الخداع.. كيف يمكنك معرفة الأطعمة "فائقة المعالجة" على أرفف البقالة؟

أطعمة 9:24 ص الخميس، 04 يناير 2024

5 أسرار غذائية للأشخاص الأطول عمرًا في العالم

الخروف 4:12 ص الإثنين، 01 يناير 2024

لحم الضأن يدعم المناعة والجهاز العصبي.. 9 فوائد صحية تعرف عليها

عادات غذائية 4:08 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

منها تقليل الأطعمة المعلبة.. 7 عادات غذائية تمنحك صحة أفضل ووزنًا أقل

اقرأ أيضا

حموضة المعدة
4:39 م الخميس، 11 يناير 2024

"بيت الداء".. 5 نصائح لاتفوتها لأمعاء صحية

قبعة الصوف
4:16 م الخميس، 11 يناير 2024

تحذير من أضرار ارتداء القبعات الصوف: هذا ما تفعله بشعرك

قلب روبوت
1:29 م الخميس، 11 يناير 2024

مهندسون يبتكرون نسخة روبوتية طبق الأصل من البطين الأيمن للقلب

الصبار
12:48 م الخميس، 11 يناير 2024

تعرف على فوائد استخدام الصبار لالتهابات اللثة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
7:10 م الجمعة، 12 يناير 2024

العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن وطريقة الحصول على الإقامة المميزة بالمملكة

الموارد البشرية
6:58 م الجمعة، 12 يناير 2024

إلغاء الكفيل لـ 5 مهن.. تعرف على مميزات إلغاء الكفالة للموظف وصاحب العمل

حساب المواطن - ريال
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص نسبة الاستحقاق لكل فرد

الإقامة المميزة
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

تخفيض رسوم الإقامة المميزة إلى 4 آلاف ريال

657
5:21 م الجمعة، 12 يناير 2024

محلل طقس: بعض تطبيقات رصد الأحوال الجوية غير دقيقة ويوصي بهذا التطبيق

الهيئة العامة للنقل
5:17 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. هيئة النقل تحدد شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة