4 نصائح لتناول أدوية ضغط الدم في رمضان

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يحرص المسلم على صيام شهر رمضان، لكن هناك رخصة للإفطار في بعض الحالات التي يتعذر معها الصوم، أو لكونه يُشكل خطرًا على حياة الصائم.





صيام مرضى ارتفاع ضغط الدم



إجراءات يتعين على مريض الضغط القيام بها قبل صيام رمضان



وحول ذلك، يتساءل البعض عن مدى إمكانية صيام مرضى ارتفاع ضغط الدم، وما إذا كان الصوم يشكل خطرًا عليهم من عدمه؟وفقًا للباحثين، فإن الصيام يمكنه خفض قراءات ضغط الدم، وتحسين قراءات ضغط الدم الانقباضي والضغط الانبساطي.لكن وزارة الصحة تنصح بأهمية مراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام؛ لتحديد قدرة المريض على الصيام.وتشدد على أهمية تناول أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة؛ حتى يكون جسم المريض قد استرجع كمية كافية من السوائل.وعند نسيان المريض تناول حبة الضغط، وتذكرها في اليوم نفسه، ينبغي تناولها مباشرة، وإن تذكرها في اليوم التالي، فلا يجب مضاعفة الجرعة.كما يجب تقليل استهلاك كمية الأملاح؛ لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مع أهمية جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزءًا من وجبات المريض؛ نظرًا لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.





أفضل نظام غذائي لمريض الضغط في رمضان



يوصى موقع "الطبي" مريض ارتفاع ضغط الدم فيما يتعلق بالنظام الغذائي الذي يجب أن يتبعه خلال شهر رمضان بالآتي:تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه، وتوزيع كمية المياه التي تشرب في الفترة ما بين وجبة الفطور ووجبة السحور، والحرص على عدم شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة. وفي حال زيادة النشاط البدني للصائم، فإنه ينبغي تناول كمية أكبر من المياه لتعويض خسارة السوائل من الجسم.تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من السوائل، مثل الخضار والفواكه وخاصة البطيخ، والخيار، والطماطم، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الماء الذي يعمل على ترطيب الجسم، والتركيز على تناولها خاصة في وجبة السحور.تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية؛ لأن الكافيين يمكن أن يزيد الحاجة إلى التبول، مما قد يؤدي إلى الجفاف.تناول 3 تمرات قبل بدء الإفطار؛ لأن التمر مصدر ممتاز للألياف.تناول الحبوب الكاملة التي تمد الجسم بالطاقة والألياف، وتناول اللحوم الخالية من الدهون (المشوية أو المخبوزة)، والدجاج منزوع الجلد، والأسماك للحصول على البروتين الصحي. وبشكل عام، ينبغي تجنب الأطعمة المقلية والمعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكريات.تجنب الإفراط في تناول الطعام، والحرص على مضغ الطعام ببطء.تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، مثل: النقانق، واللحوم المصنعة، والمعلبات، ومنتجات الأسماك، والزيتون والمخللات، والسناكات المملحة، والجبن المالح، وأنواع مختلفة من البسكويت الجاهز، والصلصات (مثل المايونيز، والخردل، والكاتشب).الحد من استخدام الملح في الطعام، واستبداله بالأعشاب لتعزيز النكهات.