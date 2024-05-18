النمر: الكافيين الموجود بالقهوة والشاي يسبب القولون العصبي للبعض

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الكافيين الموجود في القهوة والشاي.



أضرار الشاي والقهوة



وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس :"إن الكافيين الموجود في (القهوة/الشاهي) يثير نوبات القولون العصبي المؤلمة في "بعض" الأشخاص، لذا احترم امتناعه عن تناول القهوة والشاهي ولا تلزّم عليه ولاتسأله وش فيه؟!".





لكن هل من المفيد شرب القهوة في الصباح؟



2 - 4 فناجين من القهوة يوميًا



شرب القهوة مع الحليب أو كريمة قليلة الدسم



هذا وتشتهر القهوة بوصفها المشروب الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، فضلاً عما يعرف عنه من فوائد صحية، لطالما تحدث عنها الخبراء.ويقبل عشاق القهوة على تناول مشروبهم المفضل في الصباح، كونها منبهة ومنشطة للذهن، وهو ما يساعدهم على البقاء يقظين طوال اليوم.وقالت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي لصحيفة "إزفيستيا": "تحتوي القهوة على الكافيين، وهو منبه نفسي طبيعي، يساعد في الصباح على البهجة ويحفز النشاط العقلي والجسدي".وأضافت: "كما يمنع الكافيين تكون حصوات المرارة، ويقوي الأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري".وتابعت: "كما اتضح أنه يساعد في التغلب على الاكتئاب ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الجلد والثدي والبروستاتا"، بحسب موقع "روسيا اليوم".ووفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يمكن للشخص السليم تناول ما لا يزيد عن 400 ملجم من الكافيين في اليوم (2-4 فناجين من القهوة). كما يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الكافيين موجود في مشروبات أخرى، مثل الشاي بنوعيه والكاكاو والمتة وغيرها.لكنها شددت على أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن حساسية الكافيين تختلف من شخص لآخر.فقد يعاني البعض من الصداع والغثيان وسرعة ضربات القلب حتى بعد تناول كوب واحد فقط من القهوة.وتابعت: "لذلك يمكن لكل شخص تحديد كمية الكافيين التي يمكنه تناولها تجريبيا، دون أن ينسى توصيات منظمة الصحة العالمية".وحذرت من أنه "يفضل الكثيرون شرب القهوة على معدة فارغة. ولكن هذا المشروب لا يمكن أن يحل محل وجبة إفطار كاملة".وأردفت: "وإذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، فإن تناول القهوة في الصباح على معدة فارغة يمكن أن تزيد من الأعراض المزعجة- حرقة المعدة، والارتجاع، وآلام البطن. لذلك لتجنب الانزعاج، من الأفضل شرب القهوة بعد تناول الطعام".وقالت الطبيبة، إن شرب القهوة مع الحليب أو كريمة قليلة الدسم، أفضل للمعدة.لكنها شددت على أنه "يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الحليب والكريمة مصدر للكوليسترول. لذلك يجب إضافة كمية قليلة منها إلى القهوة. أما القهوة مع السكر والحلويات فمن الأفضل تجنبها لأنها تؤثر سلبًا على الرشاقة وصحة الأسنان".