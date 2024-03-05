عاجل.. تدرب عليها من الآن.. 7 نصائح مهمة لمن يريد ممارسة الرياضة في رمضان

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ينصح الأطباء وخبراء الصحة بأهمية ممارسة الرياضة بصفة عامة وأيضا في شهر رمضان، مع أهمية الالتزام ببعض الضوابط لتفادي الآثار الجانبية للإجهاد البدني الناتج عن الرياضة في الشهر الكريم.

وإليك بعض النصائح المهمة للأشخاص الذين يرغبون في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان:



نصائح لممارسة الرياضة في رمضان:



أهمية التشاور مع الطبيب



1. اختيار الوقت المناسب:حاول ممارسة الرياضة في الوقت المناسب، وهو قبل وقت الإفطار أو بعد وقت السحور. يفضل تجنب ممارسة التمارين المرهقة والشاقة أثناء ساعات الصيام الطويلة.2. التمارين الخفيفة:اختر تمارين خفيفة إلى متوسطة الشدة خلال شهر رمضان. يمكنك ممارسة التمارين المناسبة مثل المشي السريع، والتمارين الخفيفة في المنزل.3. الاحماء والتمدد:قبل بدء التمرين، قم بجلسة إحماء لتسخين العضلات وتحسين المرونة. بعد الانتهاء، قم بتمارين التمدد لتقوية العضلات وتجنب الإصابات والوقاية من الإجهاد.4. راقب حالة الجسد:راقب حالة الجسد، وتحقق من أي تعب أو إرهاق غير طبيعي. إذا شعرت بأي ضيق في التنفس أو زيادة في ضربات القلب، فتوقف عن ممارسة الرياضة فورًا واستشر الطبيب إذا استمرت الأعراض.5. الترطيب الجيد :تأكد من الحفاظ على الترطيب الجيد خلال فترة الصيام وبعدها. شرب الكميات الكافية من الماء والسوائل في السحور والإفطار لتعويض السوائل المفقودة أثناء التمرين.6. التغذية السليمة:حافظ على تناول وجبة سحور متوازنة ومغذية تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، البروتين، والألياف.يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية على الحفاظ على مستوى الطاقة والشعور بالشبع خلال فترة الصيام.7. الراحة والنوم:حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة. وتأكد من أن جسمك يحصل على الراحة اللازمة بين التمرين ووقت الصيام للتعافي والتجدد.من الأهمية بمكان أن تستمع إلى جسمك وتتعامل معه برفق خلال رمضان. إذا كنت تشعر بأي عوارض غير طبيعية أو غير مريحة، يُنصح بالتوقف عن ممارسة الرياضة والتشاور مع الطبيب إذا استمرت الأعراض.