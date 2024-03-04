الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لماذا ينصح الأطباء بتناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال؟

الحديد والبرتقال
اقراص الحديد مع البرتقال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ينصح الأطباء وخبراء الصحة، بتناول أقراص الحديد، مع عصير البرتقال، حيث أوضحت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية أنه من الأفضل تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال، لاحتوائه على فيتامين C، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل.اضافة اعلان

تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال

ويقول خبراء الصحة، إنه على العكس من ذلك ينبغي عدم تناول أقراص الحديد مع الكولا أو الشاي أو القهوة أو الحليب أو المياه المعدنية، نظراً لأن هذه المشروبات تحد من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.
كذلك لا يُنصح بناول أقراص الحديد عند تناول وجبة الطعام، حيث ينبغي تناول أقراص الحديد بنحو ساعة إلى نصف ساعة قبل تناول وجبة الطعام أو بعد تناول الوجبة بساعتين.

الفئات الأكثر حاجة لأقراص الحديد

ومن ناحية أخرى، أشارت الغرفة إلى أنه يتم اللجوء إلى أقراص الحديد، عندما يكون نقص الحديد في الجسم شديداً، ولا يمكن تغطيته من خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والخضراوات الخضراء والبقوليات.
وأوضحت الغرفة أن الأعراض الدالة على نقص الحديد بالجسم تتمثل في التعب المستمر وضعف التركيز وتساقط الشعر وتشقق زوايا الفم وحرقان اللسان.
وبينت أن الأشخاص الأكثر عُرضة لنقص الحديد هم النساء بصفة عامة والحوامل والرياضيون ومرضى الغسيل الكلوي بصفة خاصة، مع العلم أنه يمكن التحقق من نقص الحديد بالجسم من خلال فحص الدم.

اقرأ أيضا

نصائح مهمة للمدخنين ومدمني القهوة قبل رمضان

عاجل.. تبرعم البطاطس واخضرارها هل يعني أنها سامة؟.. الخضيري يكشف الحقيقة

نوبات الهلع.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

استشاري : 4 حالات لا تستدعي تناول الفيتامينات

هذه المنطقة الأولى على مستوى المملكة في الإصابة بالسمنة والثانية في السكري

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فيتامينات مهمة للمرأة بعد الأربعين 7:49 م السبت، 02 مارس 2024

استشاري : 4 حالات لا تستدعي تناول الفيتامينات

الخبز 12:33 ص السبت، 02 مارس 2024

خبيرة تغذية تحذر من التخلي عن الخبز تمامًا

الأطعمة الفائقة المعالجة 1:44 ص الجمعة، 01 مارس 2024

دراسة تحذر: الأطعمة فائقة المعالجة تدمر الصحة العقلية

الأدوية 4:38 م الخميس، 29 فبراير 2024

قد تجعلها مضرة.. 5 أخطاء شائعة يرتكبها مرضى عند تناول الأدوية