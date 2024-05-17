طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتخفيف أضراره

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تقوم الشرايين بتنظيم الضغط وكمية الدم المارة بها عن طريق التمدد والتقلص المنتظم مع نبضات القلب.

وعندما تفقد هذه الشرايين مرونتها لأي سبب من الأسباب؛ تزيد مقاومة جدران الشرايين لمرور الدم يُعتبر عاملاً مهمًا لمعرفة مستوى ضغط الدم والسيطرة عليه.

وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم مرض مزمن، لكن يمكن السيطرة عليه من خلال الامتثال للنصائح والتعليمات الطبية.





أسباب ارتفاع ضغط الدم



أعراض ارتفاع ضغط الدم



طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم



المعدل الطبيعي لضغط الدم 120/80، لكن قد يرتفع لأكثر من ذلك نتيجة لمجموعة من العوامل والأسباب:وفقًا للمجلس الصحي السعودي، فإنه لا يوجد سبب معين لارتفاع ضغط الدم ولكن قد تكون:مسببات وراثية.ردة فعل لبعض الأدوية مثل (الكورتيزون-حبوب منع الحمل-أدوية المناعة).أمراض الغدد الصماء.أمراض الكلى.تضيق في الشريان الكلوي.التهاب الشرايين.تسمم الحمل.في اغلب الأحيان لا توجد اية أعراض ويتم التشخيص بالصدفة خلال الفحوصات الروتينية.قد يُصاحب ارتفاع ضغط الدم:تسارع نبضات القلبالشعور بالدوارالصداع الشديدضعف وضوح الرؤيةتشمل طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم:تناول غذاء صحي متوازنالتقليل من الطعام الغني بالدهون المشبعةالتقليل من كمية الملح في الوجبات الغذائيةتجنب التدخينممارسة الرياضة بانتظامتجنب التوتر والضغوطات المستمرة.