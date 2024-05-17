الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتخفيف أضراره

خفض ضغط الدم
الالتزام بالنصائح الطبية يضمن ضبط ضغط الدم
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تقوم الشرايين بتنظيم الضغط وكمية الدم المارة بها عن طريق التمدد والتقلص المنتظم مع نبضات القلب.

وعندما تفقد هذه الشرايين مرونتها لأي سبب من الأسباب؛ تزيد مقاومة جدران الشرايين لمرور الدم يُعتبر عاملاً مهمًا لمعرفة مستوى ضغط الدم والسيطرة عليه.اضافة اعلان
وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم مرض مزمن، لكن يمكن السيطرة عليه من خلال الامتثال للنصائح والتعليمات الطبية.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

المعدل الطبيعي لضغط الدم 120/80، لكن قد يرتفع لأكثر من ذلك نتيجة لمجموعة من العوامل والأسباب:
وفقًا للمجلس الصحي السعودي، فإنه لا يوجد سبب معين لارتفاع ضغط الدم ولكن قد تكون:
مسببات وراثية.
ردة فعل لبعض الأدوية مثل (الكورتيزون-حبوب منع الحمل-أدوية المناعة).
أمراض الغدد الصماء.
أمراض الكلى.
تضيق في الشريان الكلوي.
التهاب الشرايين.
تسمم الحمل.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

في اغلب الأحيان لا توجد اية أعراض ويتم التشخيص بالصدفة خلال الفحوصات الروتينية.
قد يُصاحب ارتفاع ضغط الدم:
تسارع نبضات القلب 
الشعور بالدوار
الصداع الشديد 
ضعف وضوح الرؤية 

طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

تشمل طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم:
تناول غذاء صحي متوازن
التقليل من الطعام الغني بالدهون المشبعة 
التقليل من كمية الملح في الوجبات الغذائية
تجنب التدخين
ممارسة الرياضة بانتظام 
تجنب التوتر والضغوطات المستمرة.

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