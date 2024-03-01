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دراسة تحذر: الأطعمة فائقة المعالجة تدمر الصحة العقلية

الأطعمة الفائقة المعالجة
الأطعمة المعالجة
أ أ
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حذرت دراسة حديثة من خطورة، الأطعمة فائقة المعالجة، على الصحة لاسيما على الصحة العقلية للكبار والصغار. 

خطورة الأطعمة المعالجةاضافة اعلان

وتفصيلا، توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في أستراليا أن تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات الجاهزة والحبوب السكرية والمشروبات الغازية، يرتبط بضعف الصحة العقلية، فضلاً عن زيادة خطر الوفاة بسبب مشاكل في القلب.
وكشفت الدراسة أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالقلق بنسبة 48-53٪. ولاحظت الدراسة أن استهلاك دهون أوميغا 3 والميكروبيوم الصحي في الأمعاء يرتبطان أيضاً بصحة الدماغ. 
وأوضحت اختصاصية التغذية المسجلة لدى جمعية الحمية البريطانية، الدكتورة فرانكي فيليبس، : "نحن نعلم أن الدماغ يعتمد على عدد من العناصر الغذائية، لذلك ليس من المستغرب أن يؤثر الطعام على الصحة العقلية والمزاج”.

أهم نتائج الدراسة

وتشير الدكتورة فرانكي، أن الأطعمة الفائقة المعالجة، ليست ضارة بالصحة العقلية بشكل كامل، إذ تكمن المشكلة في تناول هذه الأطعمة بكميات كبيرة، مما يجعلها تحل محل الأطعمة الأخرى التي تترك تأثيراً إيجابياً على الدماغ. 
كذلك أكدت الدكتورة فرانكي، على أن اتباع نظام غذائي خالٍ من الأطعمة الفائقة المعالجة، يمكن أن يؤدي إلى حرماننا من العديد من الأطعمة التي نحبها مثل الحلويات والوجبات السريعة، وقد يتسبب هذا في التأثير على مزاجنا، لذا فإن تناول هذه الأطعمة من حين لآخر أمر جيد، وفق موقع مترو الإلكتروني. 

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