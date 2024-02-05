3 طرق لتنام سريعًا إذا كنت تعاني من الاستيقاظ المفاجئ بالليل

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يعاني الكثير من الأشخاص من الاستيقاظ المفاجئ أثناء الليل، حيث الجسم بحاجة ماسة للراحة، ولا يستطيع أغلبهم العودة لنوم عميق بسرعة، ما يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية على المدى الطويل. اضافة اعلان

إذا كنت ممن يعانون من هذه المشكلة، ولا تستطيع العودة بسرعة إلى النوم، فإن نصائح خبيرة النوم الأسترالية، أوليفيا أريزولو، موجهة لك.





3 طرق لتنام سريعًا بالليل



1- انهض من فراشك



2- ارتدي نظارات واقية من ضوء الشاشات



3- اقرأ أو اكتب أو تأمل



حددت أريزولو ثلاثة أشياء يجب على الشخص القيام بها إذا استيقظ في منتصف الليل، ولم يستطع العودة لنوم هادئ، وفق ما نقل عنها موقع "تومس غايد".تشرح أريزولو، الخطوات الرئيسة الثلاث في مقطع فيديو على إنستجرام قائلة "هذه النصائح تتعلق بالذي يستيقظ فجأة في الليل، لكنها موجهة أيضا للشخص الذي لا يتمكن من النوم في بداية الليل".إذا كنت مستلقيًا على السرير وتحدق في السقف لمدة 20 دقيقة، فقد حان الوقت للنهوض والانتقال إلى مكان آخر في المنزل، تقول هذه الخبيرة إن "ترك السرير يكسر حلقة الأفكار السلبية المتكررة".ويمكن أن تكون صعوبة النوم أمرًا مرهقًا، لذلك، ترى أريزولو أن ترك السرير يمنعنا من ربطه في أذهاننا كعامل يسبب لنا التوتر "وذلك يمكن أن يكون له تأثير دائم على جودة نومنا".في الليل، تنتج أدمغتنا هرمونا يحفز النوم يسمى الميلاتونين.يساعدنا الميلاتونين على النوم عن طريق جعلنا نشعر بالتعب، لكن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات هواتفنا وأجهزتنا الإلكترونية عمومًا، يقلل من مستويات الميلاتونين لدينا، ما يجعلنا نشعر باليقظة.لذلك، تنصح أريزولو بارتداء نظارات تحجب الضوء الأزرق بنسبة 100% عندما نستيقظ لتجنب الإخلال بمستويات الميلاتونين لدينا.تقترح أرزولو أيضًا أن يقوم الشخص من فراشه ويقرأ أو يتأمل أو يكتب أي شيء، حيث ثبت أن كل ذلك يؤدي إلى خفض مستويات التوتر.تنصح أرزولو مثلاً بكتابة يومياتنا، على وجه التحديد، إذ يشكل ذلك، وفقًا لها، وسيلة للمساعدة في تقليل القلق.تقول "ما عليك سوى كتابة الأشياء التي تجعلك تشعر بالقلق من أجل كسر دائرة السلبية، والتي تحدث عندما نفكر في الأفكار السلبية".لكنها تجدد مع ذلك، التأكيد على أن القراءة والتأمل وتدوين اليوميات لن تؤدي إلا إلى تقليل مستويات التوتر لدينا، لذا تستدرك قائلة "اختر أي نشاط تجده مهدئا لك، حتى لو كان مجرد طي الملابس".