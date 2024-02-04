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4 تأثيرات سلبية عند النوم جوار الموبايل

النوم جوار الموبايل
النوم جوار الموبايل
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حذر الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، من أن النوم جوار الموبايل قد يؤثر على جسمك وصحتك بعدة طرق.

أضرار سلبية عند النوم جوار الموبايل.اضافة اعلان

وأوضح خبير التغذية بعض التأثيرات المحتملة نتيجة النوم جوار الموبيل، وفقًا لـ"صدى البلد".


اضطراب النوم

يعتبر استخدام الموبايل قبل النوم أمرًا مشتركًا، ولكن الضوء الأزرق الناتج عن شاشات الهواتف الذكية يمكن أن يعوق إفراز هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم والاستعداد للنوم. هذا يمكن أن يسبب اضطرابات في النوم وصعوبة النوم.

تأثير على العينين

النظر المستمر إلى شاشة الهاتف الذكي في الظلام قد يجهد عينيك ويؤدي إلى جفاف العين واحمرارها وتهيجها. قد يزيد هذا المشكلة من احتمالية حدوث تهيج عين الجافة ومشاكل رؤية أخرى.

التشتت والقلق

قد يؤدي استخدام الموبايل قبل النوم إلى التشتت وعدم القدرة على الاسترخاء.
الأنشطة المرتبطة بالهواتف الذكية مثل الشبكات الاجتماعية والتطبيقات المثيرة قد تثير انشغال العقل وتزيد من المشاعر القلق وصعوبة الاسترخاء قبل النوم.

تأثير على النشاط العقلي

قد يؤثر استخدام الموبايل قبل النوم على جودة النوم والراحة العامة.
فالتشويش والتحفيز الناتج عن الأنشطة المرتبطة بالهواتف الذكية يمكن أن يؤثر على دورة النوم الطبيعية ويؤدي إلى عدم الشعور بالانتعاش والنشاط العقلي في اليوم التالي.
لذا، يُنصح بتجنب استخدام الموبايل قبل النوم وإقامة روتين للنوم صحي يشمل قطع التواصل مع الهاتف الذكي قبل فترة النوم.
يمكن استخدام وضع "عدم الإزعاج" أو تقليل سطوع الشاشة في الأوقات المسائية.
كما يُفضل وضع الهاتف في مكان بعيد عن متناول اليد، مثل الغرفة المجاورة أو على بُعد مسافة يصعب الوصول إليها، لتجنب الإغراء للوصول إليه أثناء الليل.

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