سعود الطبية : اضطراب القلق العام يسبب الدوخة وخفقان القلب

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول أعراض اضطراب القلق العام.
أعراض اضطراب القلق العاموقالت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "إن اضطراب القلق العام
يمكن أن يسبب أعراض نفسية وجسدية ويختلف من شخص لآخر لكن يشمل على :
- الشعور بالقلق أو التوتر
- خفقان القلب
- الدوخة
- مواجهة صعوبة في التركيز أو النوم
وفي وقت سابق، حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الجلوتين الخفي وقد تسبب الحساسية.
أطعمة تحتوي على الجلوتين الخفي
وقال سعود الطبية، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "قد تحتوي بعض الأطعمة على الجلوتين بشكل خفي مما يتسبب في الحساسية بعد تناولها من قبل بعض المرضى لاعتقادهم بأنها لاتحتوي على الجلوتين.
وأضافت سعود الطبية "لذا يجب على المصاب تجنب تناول هذه الاطعمة إلا في حال كتب عليها بأنها خالية من الجلوتين، ومنها":
- القهوة المصنعة
- شاي الأعشاب
- مسحوق الشوكولاتة
- الشوكولاتة المصنعة
- الصلصات مثل: المايونيز وصلصات السلطات
- اللحوم المصنعة
- بعض الحلويات
- الفواكه المجففة
- العلكة
- الزبادي والحليب المنكّه
- المعلبات
- الحساء المصنع
- رقائق الأرز والأرز المنفوخ
- الباكينج باودر
🧠 | احذر من أعراض اضطراب القلق العام. #جرعة_صحة pic.twitter.com/iWASNSVgM7— مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) January 31, 2024