15 دقيقة رياضة يوميًا تجنبك الإصابة بأمراض القلب والسكري

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ربطت دراسة جديدة بين ممارسة التمارين الرياضية 15 دقيقة فقط يوميا وإزالة الضرر الجسدي الناتج عن العمل المكتبي.





العمل المكتبي يؤثر سلبا على الصحة: اضافة اعلان



العاملون على مكاتب معرضون للإصابة بأمراض القلب



ويستلزم العمل المكتبي الجلوس لساعات طويلة، الأمر الذي يؤثر سلباً على الصحة، وقد يتسبب في الإصابة بأمراض عديدة، من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية.وبحثت الدراسة التايوانية الجديدة في التغييرات التي يمكن القيام بها بشكل روتيني للتصدي لهذه الأضرار الصحية، بحسب ما نقلته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.وأجريت الدراسة على 481 ألف مشارك، بمتوسط عمر 39 عاماً، تمت متابعتهم لمدة 13 عاماً.وبحث فريق الدراسة في كم الوقت الذي قضاه المشاركون جالسين في العمل، وفي مقدار «النشاط البدني في أوقات الفراغ» الذي قاموا به..وخلال فترة الدراسة تم الإبلاغ عن أكثر من 26 ألف حالة وفاة.وجد الباحثون أن العمل في مهنة تنطوي على الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد، بما في ذلك زيادة خطر الوفاة بشكل عام بنسبة 16 في المائة، وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل خاص بنسبة 34 في المائة.كما أظهرت الدراسة أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة في اليوم فقط يمكن أن تزيل الضرر الجسدي الناتج عن العمل المكتبي، وتقلل معدل الوفيات بشكل ملحوظ.