يدعم القلب ويعزز الجهاز المناعي .. فوائد مذهلة لنبات "البلسان"

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يعد نبات البلسان من النباتات التي لها فوائد صحية استثنائية، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى تأثيره الإيجابي على الأمراض المرتبطة بالبرد والسعال والتي تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الطقس البارد. اضافة اعلان





4 فوائد للجسم:



1- يدعم صحة القلب



2- تعزيز الجهاز المناعي



3- مليء بمضادات الأكسدة



4- تأثيرات مضادة للالتهابات



إلى جانب فوائده ضد الأنفلونزا، إليك المزايا العديدة التي تجعل منه إضافة قيمة إلى روتينك الصحي. حسب ما ذكر موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص.يسهم في صحة القلب من خلال تعزيز مستويات الكوليسترول الصحية وتقليل الإجهاد التأكسدي، حيث تلعب هذه العوامل دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.يشتهر نبات البلسان بقدراته على تعزيز المناعة. لاحتوائه على مركبات الفلافونويد والأنثوسيانين التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة، ما يجعله أكثر مرونة ضد الالتهابات.وبسبب هذه الخصائص، وجدت دراسات مثل تلك المنشورة في الطب التكميلي والعلاجات التابعة لـ BMC أن البلسان يحمل فوائد واعدة ضد الأنفلونزا ونزلات البرد.يحارب نبات البلسان الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم. إذ تساهم مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها بما في ذلك كيرسيتين وفيتامين C، في صحة الخلايا وقد تحمي من الأمراض المزمنة.يسهم في تحسين الصحة بشكل عام ويمكن اعتباره غذاءً وظيفيًا أو مصدرًا للمكونات الوظيفية»؛ وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تكون مفيدة في إدارة الالتهابات المختلفة. فهو يدعم انخفاض الالتهاب وقد يخفف من الانزعاج المرتبط ببعض الأمراض.