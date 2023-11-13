الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

يحمي من أمراض قاتلة.. كيف تخفض ضغط الدم بدون أدوية وبحيلة بسيطة؟

خفض ضغط الدم
خفض ضغط الدوم
أ أ

يعد الملح ضروريًا للحياة، وجسم الإنسان يحتاج إلى الصوديوم بشكل خاص لأداء مهام مختلفة، مثل تنظيم توازن الماء بالجسم، وضمان عمل الأعصاب والعضلات، وتعزيز الهضم، لذا فإن تناول الملح باعتدال هو أمر صحي.اضافة اعلان
وكشفت دراسة طبية حديثة أن خفض الحصة اليومية من ملح الطعام (الصوديوم) بمقدار ملعقة صغيرة قد يخفض نسبة ضغط الدم بنفس القدر الذي يفعله تعاطي دواء ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن خفضه أيضًا للأشخاص الذين لا يتعاطون أدوية.

الاستغناء عن دواء ارتفاع ضغط الدم

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون في كلية فاينبرف للطب بجامعة نورث ويسترن، وجامعة ألاباما، ونشرت في مجلة "جاما" إلى أن هذا الانخفاض حدث بصرف النظر عن حالة ارتفاع ضغط الدم للمشاركين، أو استخدام الأدوية الخافضة للضغط.
وشارك في البحث 213 شخصًا، بعمر 50 إلى 75 عامًا، خضعوا لنظام غذائي منخفض في الصوديوم لمدة أسبوع.
وقال الباحث الرئيس المشارك في الدراسة، ديباك غوبتا، أستاذ الطب بكلية فاينبرف للطب إن المشاركين خفضوا حصة الملح بحوالي ملعقة صغيرة يوميًا مقارنة بنظامهم الغذائي المعتاد، وكانت النتيجة انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي بنحو 6 ملليمترات، وهو ما يشبه التأثير الناتج عن دواء ارتفاع ضغط الدم.

خفض ضغط الدم

وقالت الباحثة الرئيسة في الدراسة، نورينا ألين، أستاذة الطب الوقائي في كلية فاينبرف للطب: "هذه أول دراسة تظهر أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم بالفعل، يمكنهم خفض ضغط الدم لديهم بشكل أكبر عن طريق الحد من الصوديوم".
وأشارت الباحثة أيضًا إلى أن النتائج بينت أن ما بين 70 إلى 75 في المئة من المشاركين، بغض النظر عما إذا كانوا يتناولون أدوية ضغط الدم بالفعل أم لا، انخفض ضغط الدم لديهم مع خفض نسبة الصوديوم في نظامهم الغذائي".
وقال الدكتور أندرو فريمان، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية في دنفر، الذي لم يشارك في الدراسة: "قد تبدو ملعقة صغيرة من الملح كمية صغيرة. ومع ذلك، يبدو أن الملح المضاف له تأثير على ضغط الدم بشكل كبير"، وفق تصريحاته لـ"سي إن إن".
وملعقة صغيرة من الملح تساوي 2300 ملليجرام وهو الحد الأعلى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا الذي تنصح بها السلطات الصحية الأمريكية، ومع ذلك، توصي جمعية القلب الأمريكية باتباع نظام غذائي يحتوي على أقل من 1500 ملليجرام من الصوديوم يوميًا.

أمراض قاتلة

وتقول منظمة الصحة العالمية إن تناول كميات كبيرة من الملح أحد العوامل التي تؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بالمرض القلبي الوعائي والسكتة الدماغية.
وتُظهر بيانات أن متوسط استهلاك الملح في معظم بلدان الشرق الأوسط يبلغ حوالي 10 جرامات للفرد يوميًا، وهو أكثر من ضِعف الكمية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
والملح موجود في كل شيء نأكله تقريبًا، إما بسبب وجود مستويات عالية منه في معظم الأطعمة المصنعة والجاهزة، أو لأننا نضيفه عندما نحضر الطعام.

المرض القلبي الوعائي

ويمكن لتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 جرامات للشخص الواحد في اليوم أن يقي من المرض القلبي الوعائي، الذي يعتبر القاتل رقم واحد في العالم، وفق المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فهذا المرض مسؤول عن 17.3 مليون حالة وفاة مبكرة في العالم، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 23 مليونا بحلول عام 2030.
وفي إقليم شرق المتوسط يعتبر المرض القلبي الوعائي، الذي يشمل مرض القلب والسكتة الدماغية، سببًا رئيسا للعجز والوفاة المبكرة.
وحذرت المنظمة في سبتمبر الماضي من أن نحو 4 من كل 5 أشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يتلقون علاجًا كافيًا، وإنه يمكن في المقابل تجنب حدوث 76 مليون حالة وفاة بين عامي 2023 و2050 إذا تسنى للبلدان توسيع نطاق التغطية بالعلاج.

اقرأ أيضا

أطعمة
2:46 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

أطعمة تجدد خلايا الجسم وتعزز المناعة

جلطة قلبية
7:04 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

دراسة: أعراض "غير نمطية" لمشكلات وأمراض القلب

فيتامين د
4:28 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

لصحتك في الشتاء.. أفضل طعام يحتوي على فيتامين (د)

زيت الزيتون
4:18 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

استشاري يُحذر من شرب زيت الزيتون: خطر كبير

اقرأ أيضا

7 فوائد مذهلة.. المشي يحميك من أمراض جسدية ونفسية خطيرة

وصفة منزلية لا تُصدّق لعلاج نزلات البرد أثناء النوم!

"سعود الطبية" تعلن عن 5 خطوات للحماية من الالتهاب الرئوي

لماذا قد تشعرك القهوة بالتعب؟ 3 أسباب تعرف عليها

7 أسباب للمعاناة من الصداع الصباحي.. تعرف على أخطرها

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ضغط الدم 5:51 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

11 إشارة يطلقها الجسم لافتقاده العناصر الغذائية اللازمة.. تعرف عليها

منظمة الصحة العالمية 10:04 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

الصحة العالمية تحذر من تهديد جديد وتطالب بالاستعداد له

المضادات الحيوية 4:04 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

دراسة: المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج الأطفال من هذه الأمراض

الزيوت المهدرجة 9:38 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

القصيم الصحي: هذه أضرار الزيوت المهدرجة على الصحة

اقرأ أيضا

وجبات غذائية
11:14 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

أخطاء غذائية تزيد من فرص الإصابة بالسرطان

الأشعة المقطعية
2:35 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

دراسة تحذر من خطورة الأشعة المقطعية على الشباب.. تسبب مرضاً خطيراً

السكري
2:07 م السبت، 11 نوفمبر 2023

قد تشعر بها كثيرا .. أعراض مرحلة ما قبل الإصابة بـ "السكري"

علاج الضغط
1:02 م السبت، 11 نوفمبر 2023

استشاري يكشف معلومة مهمة لمرضى الضغط عند قياسه

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

كيف تدير علاقتك مع مديرك بنجاح؟
5:33 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

7 أسرار ذكية.. كيف تدير علاقتك مع مديرك بنجاح؟

أمطار المملكة
4:19 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار أصفر: تحذير من أمطار على منطقة المدينة لـ11 مساءً

هاتف آيفون 15 بلس
3:55 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

حجم أكبر بسعر أقل.. أسعار آيفون 15 بلس في المملكة

حساب المواطن - الدعم الشهري
3:00 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد طلاقها لا يوجد لديها تابعين.. كيف تحصل على دعم المواطن؟

مساند
2:00 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. مساند يوضح الإجراء المطلوب لنقل كفالة العمالة المنزلية

0ba5eff28ee759841ad41533c47c7780
1:31 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود في مصفاة الزور بالكويت