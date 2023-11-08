الصحة العالمية تحذر من تهديد جديد وتطالب بالاستعداد له

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أعرب كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، السير جيريمي فارار، عن قلقه بشأن مرض حمى الضنك الذي ينتشر عن طريق البعوض.

وقال السير فارار، إن ارتفاع درجات الحرارة في العالم يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض في جميع أنحاء العالم. اضافة اعلان

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التحدث بشكل أكثر استباقية عن حمى الضنك. نحن بحاجة إلى إعداد البلدان حقًا لكيفية تعاملها مع الضغوط الإضافية التي ستأتي ... في المستقبل في العديد والعديد من المدن الكبرى".





تحول حمى الضنك إلى مرض مستوطن



أعراض حمى الضنك



أعراض حادة لحمى الضنك



كيفية الوقاية من حمى الضنك



وفي حال سافر البعوض المصاب من المكسيك إلى الولايات المتحدة، فقد تتحول حمى الضنك إلى مرض مستوطن.وقال السير فارار لوكالة "رويترز": "أشعر بالقلق حقا عندما تصبح هذه قضية كبيرة".واكتشفت حمى الضنك في دول:كرواتيافرنساإيطالياإسبانياالبرتغال.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إنه قد لا تكون هناك دائمًا علامات على الإصابة بالعدوى، لكن إذا ظهرت الأعراض، فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 10 أيام من التعرض للدغة بعوضة مصابة.وتشمل أعراض حمى الضنك ما يلي:ارتفاع الحرارةالصداع الشديدألم خلف العينآلام العضلات والمفاصلالشعور بالمرضتورم الغددطفح جلدي يتكون من بقع مسطحة أو مرتفعة قليلاً - يمكن أن يؤثر على مناطق واسعة من الجسم.ولا يوجد علاج لحمى الضنك سوى الراحة وشرب الكثير من السوائل وتناول الباراسيتامول.وحذرت الهيئة الصحية من تناول مسكنات الألم المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين. لأنها "يمكن أن تسبب مشاكل نزيف إذا كنت مصابًا بحمى الضنك".وفي العديد من الحالات، يتعين الذهاب إلى المستشفى، عند ظهور أعراض حادة لحمى الضنك، يمكن أن تشمل ما يلي:آلام شديدة في البطنتكرار المرضالتنفس السريعنزيف اللثة أو الأنفالتعب الشديد (التعب)عدم القدرة على الاسترخاء (الأرق)دم في القيء أو البراز.أفضل طريقة للحماية من حمى الضنك هي تفادي التعرض للدغات البعوض.وتتضمن النصائح ما يلي:- ارتداء ملابس وسراويل ذات أكمام طويلة لتغطية الذراعين والساقين، خاصة في الصباح الباكر وبداية المساء- استخدم طارد الحشرات على البشرة- إغلاق النوافذ والأبواب كلما أمكن ذلك، أو استخدام الستائر أو الحواجز- النوم تحت ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية.- من المرجح أن يتعافى معظم الأشخاص الذين يصابون بحمى الضنك من المرض دون علاج في المستشفى.