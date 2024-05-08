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ما علاقة النزيف الحاد من الأنف بأمراض القلب؟.. استشاري متخصص يجيب

نزيف الانف
نزيف الأنف
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يُعتبر نزيف الأنف من الإصابات الشائع حدوثها بين الأشخاص والذي لا يُعتبر عادةً علامة خطر.
ويحدث عند فقدان الدم من الأنسجة المبطِّنة للأنف، وفي كثير من الأحيان يحدث في فتحة أنف واحدة، وغالبًا ما يكون سببه الهواء الجاف.اضافة اعلان
ويختلف نزيف الأنف من بسيط يتوقف من تلقاء نفسه إلى شديد يحتاج العناية الطبية الفورية.

أسباب نزيف الأنف

يحتوي الجزء الداخلي من الأنف على الكثير من الأوعية الدموية القريبة من سطح الأنف؛ لذلك من السهل الإصابة بها.
معظم نزيف الأنف سببه الهواء البارد أو الجاف.
يمكن لحساسية الأنف أو البرد أن يُحدِث التهابًا بالأنف.
الإصابة في الوجه أو الأنف مباشرة (مثل: السقوط أو حادث دراجة).
نادرًا ما يحدث نزيف الأنف لسبب مشكلة خطيرة (مثل: اضطرابات النزيف، أو تشوهات الأوعية الدموية، أو وجود ورم بالأنف).
الأدوية، على سبيل المثال عند تناول أدوية لمنع تجلط الدم (مثل: الأسبرين والوارفارين)، حيث يكون أكثر عرضة للإصابة بنزيف في الأنف، ومواجهة مشكلة في إيقاف نزيف الأنف بمجرد أن يبدأ.
الإفراط في استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان.
نتيجة لأحد الآثار الجانبية لاستخدام بخاخات الأنف الستيرويدية المستخدَمَة في علاج حساسية الأنف.
أسباب النزيف المتكرر للأنف: 
التعرُّض المستمر للهواء الجاف.
الاستخدام المستمر لبخاخات الأنف الستيرويدية المستخدَمَة لعلاج الحساسية أو احتقان الأنف.
نزلات البرد المتكررة.
في بعض الحالات يمكن أن يكون نزيف الأنف المتكرر علامة على حدوث اضطراب نزيف، وغالبًا ما توجد أعراض أخرى (مثل: حدوث كدمات متكررة في مناطق مختلفة، والنزف أكثر من المتوقع بعد إصابات طفيفة)، كما أنه قد يكون علامةً على حدوث ارتفاع في ضغط الدم، أو وجود ورم في الأنف.

النزيف الحاد من الأنف وأدوية السيولة

ووفقُا للدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عبر حسابه في منصة "إكس"، فإن "النزيف الحاد من الأنف أحد مضاعفات أدوية السيولة.. ويجب أن يتم التنسيق مع طبيب القلب لاتخاذ القرار المناسب".

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