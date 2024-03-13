تصل لحد الوفاة.. تجنب مخاطر شرب كميات كبيرة من المياه في السحور

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يقدم الكثيرون على شرب كميات كبيرة من المياه خلال تناول السحور، تخوفا من الشعور بالعطش في نهار رمضان، دون معرفة مخاطر ذلك والإسراف فيه.

الخبير حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، أوضح أن هذا التصرف من العادات الخاطئة المنتشرة في شهر رمضان المبارك.



مخاطر الإسراف في شرب المياه على السحور:

مخاطر أخرى بسبب الإكثار من شرب الماء:

وأضاف أن شرب الماء بكميات كبيرة في السحور لا يساعدك على منع الشعور بالعطش أثناء الصوم.كما أشار إلى أن الجسم السليم يطرد الماء الزائد عن حاجته من خلال البول والتعرق والتنفس والبراز.أيضا شدد على أن شرب كميات كثيرة من الماء في السحور له تبعات خطيرة على صحة الإنسان، والتي قد تصل إلى الوفاة.وتابع: وتكمن الخطورة في حال كان يعاني الشخص من مشكلة في الكبد أو القلب أو الكلى، لأن مريض الكبد والكلى والقلب يعاني من احتباس السوائل بالجسم.ونوه أن شرب كميات كبيرة من الماء يهدد مريض الكبد بالاستسقاء، بالإضافة إلى تهديد مريض الكلى بتورم الجسم، ومريض القلب بانتفاخ الساقين.أيضا يؤدي شرب كميات كبيرة من الماء التي لا يحتاجها الجسم إلى خلل في نسبة الصوديوم في الدم، مما قد يضر بالدماغ، ويؤدي إلى تلف الدماغ أو الغيبوبة، وفي بعض الحالات قد يصل إلى الوفاة، بحسب موقع (cnbc) وأكده اختصاصي التغذية العلاجية.كما أن هذه الحالات تحدث بين 20-25 في المئة من الأشخاص الذين يشربون الماء بكثرة ولكنهم يمتنعون عنه لفترة معينة (مثل رمضان).ويعد التسمم المائي من أخطر المشكلات الصحية التي قد يواجهها الإنسان، لما يسببه من تمدد لأنسجة الجسم المرنة، مثل الدهون والعضلات، وخاصة الدماغ، ولتجنب ذلك، ينصح بشرب 3 إلى 4 لترات من الماء يوميًا.